Zhuangzis Traum - Menschen Lied von Flo Le Guk

Album: Zhuangzis Traum

Titel: Menschen

Lied von Flo Le Guk



Wo der Schamane , der indische Samana, der heilige Saint beim Imperativ lebend (Joh3:7) wiedergeboren zweimal double born bewusst des Geistes macht Einheit Spirit erwachend homo hyperdimensionalis auf dem Weg des Paradieses lebendbaum Architektur willentlich blühender Kultur der Extase Baby love on(e) in den hängenden Permakulturgärten der heiligen Mutter und ihrem Licht aller Hoffnung...