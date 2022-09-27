ΣΟΥΧΑΡΙΤ ΜΠΑΓΚΝΤΙ Η συνέντευξη που έδωσε στις 24-09-2022 στην Αθήνα.

Σουχαρίτ Μπάγκντι : «Τα εμβόλια mRNA κατά του Covid-19 προκαλούν διάβρωση του εγκεφάλου, παράνοια & απώλεια ευφυΐας» 24-09-22

Σε αποκαλύψεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο διάσημος Γερμανο-ταϊλανδός ιολόγος Σουχαρίτ Μπάγκντι στον «αέρα» του Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη λέγοντας πως τα εμβόλια κατά του Covid-19 με mRNA εκτός από μυοκαρδίτιδες προκαλούν και διάβρωση του εγκεφάλου!

“Αυτά τα εμβόλια προκαλούν αγγειίτιδα στα μικρά τροχοφόρα αγγεία. Δεν υπάρχει άλλη ασθένεια στην ιστορία της ιατρικής που να παρουσιάζεται τέτοια εικόνα διάβρωσης των εγκεφαλικών αγγείων.

Παρουσιάστηκε τώρα στα αγγεία των εγκεφάλων των εμβολιασμένων ανθρώπων. Θα δείξω και φωτογραφίες στη συγκέντρωση στην Αθήνα”.

“Τα άτομα που έχουν κάνει ενισχυτικές δόσεις εμβολίων, μεταβάλλονται. Δεν έχουν πια μνήμη, γίνονται παρανοϊκά, χάνουν την ευφυΐα τους, την ενσυναίσθησή τους, τη θέλησή τους, γίνονται παθητικά”.

Ο κορυφαίος επιστήμονας, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στη μεγάλη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα και στο πάρκο Ελευθερίας το Σάββατο στις 5 το απόγευμα.

“Ο σύνδεσμος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που βρίσκονται σε αναστολή εδώ και ένα χρόνο και έχουν υποφέρει πολλά, παρόλο που δεν υφίσταται πια η πανδημία και εμβολιαστική υποχρεωτικότητα.

Μέ σοκάρει το πως τους συμπεριφέρθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Έτσι δέχτηκα να έρθω και θα είναι μια μεγάλη συνάντηση. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ κι ένα χρόνο είναι χωρίς εργασία, χωρίς ένα ευρώ. Είναι απίστευτο ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι ντροπή για τους πολιτικούς και τους αρμόδιους της υγείας. Και αυτό σκοπεύω να τους το πω”, τόνισε.

“Πείτε σε εκείνους που μιλούν για επιχειρήματα που στερούνται επιστημονικής βάσης από τη μεριά μας, ότι δε λέω τίποτα που το ανακάλυψα μόνος μου.

Θα έρθω να τους δείξω τι υπάρχει καταγεγραμμένο και προφανώς δεν έχουν διαβάσει. Θα τους εξηγήσω τι έμαθα από νομπελίστες γιατρούς.

Ότι έχει γραφτεί στα βιβλία της ιατρικής επιστήμης. Δύο χρόνια τώρα τα εξηγώ στον κόσμο και επαληθεύονται. Πραγματικά δεν κατανοώ τους συναδέλφους που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο. Η επιστήμη στην οποία στηρίζονται τα λόγια μου, είναι η επιστήμη των γιατρών με Νόμπελ. Καλά θα κάνουν λοιπόν, να το βουλώσουν”, είπε ο ίδιος.

Για την αύξηση των αιφνίδιων θανάτων ο διάσημος ιολόγος ανέφερε οτι αυτό, ήταν αναμενόμενο. “Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σκοτώνουν το λαό τους.Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έρχομαι στην Αθήνα. Να τους το πω ξανά. Αν επιλέξουν να κλείσουν τα μάτια στο γεγονός ότι χάνεται κόσμος, ο Θεός να σας λυπηθεί. Στους γιατρούς συναδέλφους μου απευθύνομαι, γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν το τι κάνουν”, ανέφερε.

Ο Σουχαρίντ Μπάγκτι ανέφερε ότι οι κίνδυνοι του νέου επικαιροποιημένου εμβολίου είναι οι ίδιοι, και υποστήριξε πως, “ό,τι έχει σχέση με mRNA σκευάσματα και εμπλέκονται και τα γονίδια, θα σκοτώνει ανθρώπους εσαεί. Είναι θανάσιμα επικίνδυνο να εκχύεις ξένα γονίδια στο σώμα σου”.

“Έχουμε τόσα στοιχεία και μελέτες που δείχνουν την παθολογία της καρδιάς των ασθενών μετά τον εμβολιασμό. Το μεγαλύτερο έρχεται από τη Γερμανία και τους Γερμανούς ομολόγους μου. 15 άτομα, νέοι και γέροι με μυοκαρδίτιδα. Τους έγινε βιοψία και ευρέθη η πρωτεΐνη και τα λεμφοκύτταρα επιτίθεντο και εξόντωναν τα κύτταρα. Βγήκε στο φως πριν από τρεις μήνες”.

“Είναι καιρός να ενωθούν όλοι οι Έλληνες – Εάν δεν το κάνετε, θα καταστραφείτε από ένα μικρό γκρουπ της ελίτ που προσπαθεί να μετατρέψει τους Έλληνες σε σκλάβους και μάλλον το πετυχαίνει ήδη όπως φαίνεται”, κατέληξε