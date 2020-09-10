* Είμαστε στην αρχή της Γενοκτονίας - Παρέμβαση θανάτου στο DNA - Το Συνταγματικό Πραξικόπημα (Δημήτρης Γάκης, Ιατρός - Βασίλειος Σπύρου, Συνταγματολόγος) *-- H εκπομπή του δημοσιογράφου Χρόνη Προσαλέντη στο “Ράδιο Αμαζόνιος” αποκάλυψε πως μπορούν να “πειράξουν” το DNA μας για να μας σκοτώνουν νωρίτερα με το εμβόλιο που μας ετοιμάζουν και να έχουν μείωση πληθυσμού και παράλληλα τα συμφέροντα να κερδίζουν από τα νοσήλια και τις Συντάξεις από τον ξαφνικό θάνατό μας...Το ηχητικό από τον Έλληνα ιατρό Δημήτρη Γάκη είναι αποκαλυπτικό. Η καταγραφή του έγινε απο τον Ρ/Σ Focus. Μια τοποθέτηση που πρέπει να την ακούσουν όλοι οι Ελληνες. Η συνέχεια στην εκπομπή του ήταν πιο δυνατή με ένα άλλο ηχητικό, με τον Συνταγματολόγο Βασίλειο Σπύρου... Από τους λίγους Έλληνες που τολμά και μιλά όταν τα Μέσα Εξαπάτησης, από στις λίστες Πέτσα, έχουν αφηνιάσει για να μας τρομοκρατούν και να παίζουν παιχνίδια συνωμοσίας κατά των πολιτών. Οι δηλώσεις έγιναν στον δημοσιογράφο Γιάννη Δεμερτζή πριν λίγες ημέρες και ήταν συνταρακτικές ...-- Ο κ. Σπύρου ανέφερε οτι ο κορωναϊός είναι μια Παγκόσμια “μούφα”. Δημιούργησαν τα μνημόνια και τώρα τον ιό που δεν μπορεί να σκοτώσει στην πραγματικότητα, αλλά θέλουν να βάλουμε τα φίμωτρα και να μας κάνουν τα εμβόλια... Θέλουν Παγκόσμια Κυβέρνηση και κάνουν πρόβα για το πόσο υποτακτικοί είμαστε. Είμαστε στην αρχή της Γενοκτονίας. Αν κάνουμε το εμβόλιο θα πεθάνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ο πρώτος ιός είναι της πείνας ... όχι ο κορωναϊός. Μας θέλουν γονατισμένους, δεν πρέπει να υπακούσουμε να φορέσουμε μάσκες. Τα εγκλήματα αυτά έχουν γίνει με Νόμους. Και με τους παράνομους Νόμους μάς χτυπούν έχοντάς τους ως όπλα ... εναντίον μας. Οι Γιατροί είναι μέσα στο σύστημα, τους απειλούν με τις θέσεις τους και δεν τους βγάζουν στα Τηλεοπτικά Κοπροδοχεία να πουν την γνώμη τους. Έπρεπε να είχαμε κατέβει στους δρόμους. Οι Νόμοι είναι απάτη. Προσπαθούν με τους Νόμους να καταστρέψουν το Κράτος. Οι δικαστές έχουν τρομακτική ευθύνη. Γνωρίζουν οι δικαστικοί ότι είναι παράνομοι και δεν κάνουν τίποτα. Έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα. Είναι Νόμοι ομοφυλικοί, μασωνικοί, εβραϊκοί και δεν πρέπει να υπακούμε σε αυτούς τους Νόμους ... Καμμιά υπακοή, καμμιά υποταγή στους παράνομους Νόμους... Είναι Αντισυνταγματικοί ... Κανένας δεν πρέπει να φοράει μάσκα, καμμιά πειθαρχία στο εμβόλιο γιατί θα μας σκοτώσουν και δεν πρέπει να υπακούμε αυτά τα αποβράσματα που παριστάνουν τους πολιτικούς... Και οι Αστυνομικοί ξέρουν ότι “εκπροσωπούν” παράνομους Νόμους, είναι τα κουτσαβάκια και ως Πρωταιριανοί πηγαίνουν και συλλαμβάνουν ανθρώπους και τους ρίχνουν πρόστιμα, όταν τα πρόστιμα έχουν παραβιάσει 5 Συνταγματικά άρθρα. Δεν μπορούν να αφανίζουν με τους Αντισυνταγματικούς Νόμους τους Έλληνες. Έχουν κάνει εγκλήματα και οι δικαστές... Πρέπει τα δικαστήρια να έχουν ενόρκους για να αποφασίζει και ο λαός. Τέρμα με το παραμύθι του κοροϊδοϊού γιατί θα μας αφανίσουν όλους. Η μάσκα θα σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους διότι σου “κόβει” τον αέρα. Τα καθάρματα μάς “έκοψαν” και τον αέρα που αναπνέουμε. Πρέπει να δείξουμε ανυπακοή, να επαναστατήσουμε, γιατί επανάσταση σημαίνει επανασυστήνω την στάση μου κατά των εξουσιαστών ... Στους δρόμους γιατί έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα... Οι Νόμοι είναι τα όπλα των Εξουσιαστών... --Δείτε το video... Φανταστικός ο Συνταγματολόγος Βασίλειος Σπύρου...* Πηγή κειμένου και ηχητικού: amazonios.net *_______________________________________________ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: Dr. Roberto Petrella: Το χειρότερο εμβόλιο όλων των εποχών ... θα οδηγηθείτε στον θάνατο! ΕΔΩ: