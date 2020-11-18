Parte 1/2. Estrategias Covid-19. El mundo que viene, Consejo de Administración Global. Por Alfonso Longo

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Sobre el Gran Reinicio y la Agenda 2030.



Ponemos en contexto la Covid-19 con otros elementos, como el Cambio Climático, la Agenda 2030 y El Gran Reinicio.



Analizamos un esquema simplificado de la Gobernanza Mundial en el Nuevo Orden, y explicamos cómo el cambio de Valores hacia una menor libertad y un mayor control de las personas es condición necesaria para la implantación de este Nuevo Orden.



DISCLAIMER: en este canal JAMAS SE CUESTIONAN LEYES NI SU CUMPLIMIENTO. Nosotros cumplimos todas las leyes y recomendamos cumplirlas en todos los casos. Si de nuestros contenidos pudiera surgir duda sobre esto, deben interpretarse siempre en sentido favorable a cumplir las leyes. Aquí analizamos datos e información PARA AYUDAR, CÍVICAMENTE, A MEJORAR LA EFICACIA DE LAS NORMAS Y LEYES, PERO NUNCA CUESTIONAMOS LAS VIGENTES. Video original: https://youtu.be/slpkt2-92IM Sobre el Gran Reinicio y la Agenda 2030.Ponemos en contexto la Covid-19 con otros elementos, como el Cambio Climático, la Agenda 2030 y El Gran Reinicio.Analizamos un esquema simplificado de la Gobernanza Mundial en el Nuevo Orden, y explicamos cómo el cambio de Valores hacia una menor libertad y un mayor control de las personas es condición necesaria para la implantación de este Nuevo Orden.DISCLAIMER: en este canal JAMAS SE CUESTIONAN LEYES NI SU CUMPLIMIENTO. Nosotros cumplimos todas las leyes y recomendamos cumplirlas en todos los casos. Si de nuestros contenidos pudiera surgir duda sobre esto, deben interpretarse siempre en sentido favorable a cumplir las leyes. Aquí analizamos datos e información PARA AYUDAR, CÍVICAMENTE, A MEJORAR LA EFICACIA DE LAS NORMAS Y LEYES, PERO NUNCA CUESTIONAMOS LAS VIGENTES. Keywords agenda 2030covid19alfonso longoestrategiasplan covid19foro davosplan estrategico

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