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Parte 1/2. Estrategias Covid-19. El mundo que viene, Consejo de Administración Global. Por Alfonso Longo
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122 views • November 18, 2020
Video original: https://youtu.be/slpkt2-92IM
Sobre el Gran Reinicio y la Agenda 2030.
Ponemos en contexto la Covid-19 con otros elementos, como el Cambio Climático, la Agenda 2030 y El Gran Reinicio.
Analizamos un esquema simplificado de la Gobernanza Mundial en el Nuevo Orden, y explicamos cómo el cambio de Valores hacia una menor libertad y un mayor control de las personas es condición necesaria para la implantación de este Nuevo Orden.
DISCLAIMER: en este canal JAMAS SE CUESTIONAN LEYES NI SU CUMPLIMIENTO. Nosotros cumplimos todas las leyes y recomendamos cumplirlas en todos los casos. Si de nuestros contenidos pudiera surgir duda sobre esto, deben interpretarse siempre en sentido favorable a cumplir las leyes. Aquí analizamos datos e información PARA AYUDAR, CÍVICAMENTE, A MEJORAR LA EFICACIA DE LAS NORMAS Y LEYES, PERO NUNCA CUESTIONAMOS LAS VIGENTES.
Sobre el Gran Reinicio y la Agenda 2030.
Ponemos en contexto la Covid-19 con otros elementos, como el Cambio Climático, la Agenda 2030 y El Gran Reinicio.
Analizamos un esquema simplificado de la Gobernanza Mundial en el Nuevo Orden, y explicamos cómo el cambio de Valores hacia una menor libertad y un mayor control de las personas es condición necesaria para la implantación de este Nuevo Orden.
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