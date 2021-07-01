Es stimmt etwas nicht in unserem Land! - Die Klärung der deutschen Frage

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Das müssen wir Deutschen wissen, damit wir handeln können!

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Wie erlangen die Deutschen ihre #Souveränität und #Freiheit zurück? Wie kommen die Deutschen zurück in die goldene Zukunft, die ihnen vor hundert Jahren gestohlen wurde? Hier ist die Handlungsanleitung. Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!

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Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Das müssen wir Deutschen wissen, damit wir handeln können!B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Wie erlangen die Deutschen ihre #Souveränität und #Freiheit zurück? Wie kommen die Deutschen zurück in die goldene Zukunft, die ihnen vor hundert Jahren gestohlen wurde? Hier ist die Handlungsanleitung. Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!Hier informieren:um hier zu handeln:• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords deutschlandverfassungkaiserreich

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