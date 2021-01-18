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FADE SENSE - ΑΡΠΑΞΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
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0 view • January 18, 2021
THIS IS AN OLD VIDEO I'VE MADE YEARS AGO! THE SONG IS CALLED ''CATCH THE DAY'' FROM THE BAND FADE SENSE WHO EXISTS NO MORE AS A BAND!
IT TALKS ABOUT A MAN WHO WAS A POWER COMMANDER IN LYRA'S POWER SPACE ARMADA CALLED DEFENDER! FOR SOME REASON HE CAME DOWN HEAR IN THIS PRISON PLANET TO HELP PRISONERS ESCAPE FROM IT!HE WAS BORN AND ERASED IN A SIMPLE MIDDLE CLASS FAMILY WHICH HAD NO IDEA ABOUT WHO HE WAS AND GENERALLY WHAT WAS GOIN ON IN THIS 3D PRISON AS EVERYBODY ELSE! THE PARENTS GAVE HIM HONOR ,HONESTY AND DIGNITY IN LIFE AND MADE HIM A HARD WORKIN MAN FOR THE LIVIN!AS EVERY HUMAN HE WAS BORN WITH AMNESIA CAUSE OF THE PRISON SITUATION,SO IN THE BEGINNIN HE DIDN'T REMEMBER ANYTHIN ABOUT HIS MISSION BUT HE KNEW THAT SOMETHIN WASN'T RIGHT IN THIS EVERY DAY PRISON LIFE!ALL HIS ''FRIENDS'' AND ''RELATIVES'' WAS STRANGE AND ODD TO HIM AND SO HE BECAME VERY SOON A STRANGER IN A STRANGE LAND!AS YEARS PASSED BY MEMORIES BEGUN TO COME OVER AND HE STARTED REMEMBERIN THINGS AND FINALLY WHAT WAS HERE FOR!HE OBSERVED THAT THE PRISONERS IN THIS PLANET,WHERE LIFE WAS TOO PRIMITIVE FOR HIM,LOVED THEIR PRISON,THEIR SERVITUDE AND THEY WERE STICKED TO IT WITH VERY STRONG BONDS!SO HE REGRETED HIS DOWNFALL IN THIS PRISON PLANET AND HE SENT A DISTRESS CALL TO HIS FLEET TO COME AND TAKE HIM!
Second upload in you tube 11/09/2016 in my second account after they terminated the first.
IT TALKS ABOUT A MAN WHO WAS A POWER COMMANDER IN LYRA'S POWER SPACE ARMADA CALLED DEFENDER! FOR SOME REASON HE CAME DOWN HEAR IN THIS PRISON PLANET TO HELP PRISONERS ESCAPE FROM IT!HE WAS BORN AND ERASED IN A SIMPLE MIDDLE CLASS FAMILY WHICH HAD NO IDEA ABOUT WHO HE WAS AND GENERALLY WHAT WAS GOIN ON IN THIS 3D PRISON AS EVERYBODY ELSE! THE PARENTS GAVE HIM HONOR ,HONESTY AND DIGNITY IN LIFE AND MADE HIM A HARD WORKIN MAN FOR THE LIVIN!AS EVERY HUMAN HE WAS BORN WITH AMNESIA CAUSE OF THE PRISON SITUATION,SO IN THE BEGINNIN HE DIDN'T REMEMBER ANYTHIN ABOUT HIS MISSION BUT HE KNEW THAT SOMETHIN WASN'T RIGHT IN THIS EVERY DAY PRISON LIFE!ALL HIS ''FRIENDS'' AND ''RELATIVES'' WAS STRANGE AND ODD TO HIM AND SO HE BECAME VERY SOON A STRANGER IN A STRANGE LAND!AS YEARS PASSED BY MEMORIES BEGUN TO COME OVER AND HE STARTED REMEMBERIN THINGS AND FINALLY WHAT WAS HERE FOR!HE OBSERVED THAT THE PRISONERS IN THIS PLANET,WHERE LIFE WAS TOO PRIMITIVE FOR HIM,LOVED THEIR PRISON,THEIR SERVITUDE AND THEY WERE STICKED TO IT WITH VERY STRONG BONDS!SO HE REGRETED HIS DOWNFALL IN THIS PRISON PLANET AND HE SENT A DISTRESS CALL TO HIS FLEET TO COME AND TAKE HIM!
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