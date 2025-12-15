BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Oro Plata Evalorización - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
2 days ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Mike Adams entrevista a Chris Olson de Battalion Medals sobre el reciente aumento en el precio de la plata, que alcanzó los 64 dólares por onza troy. Olson atribuye esto a una escasez global de suministro, una revalorización estratégica y al aumento de la demanda por parte de industrias como los vehículos eléctricos, los centros de datos y los dispositivos médicos. Señala que China e India son grandes consumidores y que los controles de exportación se están endureciendo. Olson también habla sobre la disfuncionalidad del mercado COMEX y el potencial de precios aún más altos para la plata, prediciendo 100 dólares por onza para el próximo año. Además, destaca la importancia de la transparencia y la integridad en la industria de los metales preciosos, en contraste con empresas fraudulentas.

brighteonhighlightsspanishverdad botanica
