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ΟΙ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΙΑΣ ΑΝΙΕΡΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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920 views • December 31, 2020
Μετά την τηλεοπτική μεν “καλτ” δε εισαγωγή των εμβολίων τους, τα κανάλια τους ξεχείλισαν από πλάνα όλων των “μεγάλων προσωπικοτήτων” να κοπανάνε ενέσεις για να μας πείσουν με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο το πόσο σημαντικό είναι για τα αφεντικά τους να κάνουν αυτή την προώθηση. Kαι όχι μόνο αυτό αλλά φαίνεται πως έχουν ξεμείνει και από υπαλλήλους με αποτέλεσμα να στρατολογούν στελέχη τους να υποδυθούν τους ανεξάρτητους ειδικούς και να δώσουν “αποστομωτικές” απαντήσεις.

Την ίδια ώρα στην Αγγλία αυτή η νέα μετάλλαξη κοροϊδοϊού συνέπεσε τυχαία με τη ραγδαία αύξηση των τεστ, η οποία πάλι τυχαία συνέπεσε με την αύξηση των θετικών που φυσικά επέβαλε εξτρα τρομοκρατία. Οπότε σου λέει τώρα που με τα εμβόλια δεν ξέρουμε πώς θα πάει το πράγμα, θα χρειαστεί να έχουμε μέτρα σε μόνιμη βάση, μέτρα που έχω την εντύπωση έχουν σκοπό να ισχύσουν παντού.

Κατα τα άλλα, όπως παντού έτσι και στην Ελλάδα, η καταστροφή της οικονομίας συνεχίζεται αλλά παράλληλα διαμορφώνονται και νέα δεδομένα που σκοπό έχουν να προσαρμόσουν τους ανθρώπους σε τρόπους πλήρης καταγραφής των δεδομένων και των δραστηριοτήτων τους. Σε μια Ελλάδα όπου το νέο τζαμί, το πρώτο κρατικα χρηματοδοτημένο, βρίσκεται σε λειτουργία και νομίζω άξιζε να δούμε πως παρουσιάζεται η κατάσταση στα διεθνή παγκοσμιοποιητικά μέσα εξαπάτησης.

ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν κάτω αλλά είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/oi-giortines-meres-mias-anieris-eksousias

Πέτρακα Π. Ελένη
https://www.facebook.com/lilly.gal.14/posts/10218262018534844

Εμβολιασμός Μπαφομετ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4174757539219472&;set=a.510223422339587&type=3

«ΟΣΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΥΗ ΚΙΑΓΙΑ!
https://youtu.be/ectVqcaEWyo

California nurse tests positive over a week after receiving Pfizer COVID-19 vaccine
https://www.breakingnews.ie/world/california-nurse-tests-positive-over-a-week-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine-abc-1057090.html

Κορωνοϊός - Έκανε το εμβόλιο ο Πιερρακάκης: «Σηκώνουμε μανίκια - Ελευθερία»
https://www.protothema.gr/politics/article/1079188/koronoios-ekane-to-emvolio-o-pierrakakis-sikonoume-manikia-eleutheria/

Drive-through COVID-19 vaccination centre opens in north west England
https://www.euronews.com/2020/12/20/drive-through-covid-19-vaccination-centre-opens-in-north-west-england

Covid: UK surge in cases an 'extreme concern'
https://www.bbc.com/news/uk-55475240

Operation Moonshot: What do the leaked documents say?
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3558

Virus tests conducted
https://coronavirus.data.gov.uk/details/testing

With the new Covid variant everywhere, it's not enough to just wait for the vaccine
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/28/covid-vaccine-uk-restrictions-independent-sage

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Λονδίνο
https://www.zougla.gr/kosmos/article/ektos-elegxou-i-katastasi-sto-londino

New Covid variant does not cause more severe illness, study shows
https://www.ft.com/content/04f4120f-fa5f-4e79-93d6-55170057980f

Καταστήματα: Μετά το click away, έρχεται το click inside
https://www.news247.gr/koinonia/katastimata-meta-to-click-away-erchetai-to-click-inside.9095570.html

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
https://www.ksipnistere.com/2020/12/26122020.html

Αυτό είναι το βίντεο με τις χαρούμενες ευχές από την Ελληνική Αστυνομία.
https://www.facebook.com/exoumethemata/videos/232671681571316/

Athens' first official mosque permitted to reopen for Christmas
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/24/athens-first-official-mosque-permitted-to-reopen-for-christmas

Χθες είπαν στα καναλια και στα site πως στον Ασπρόπυργο έγιναν επεισόδια μεταξυ Ρομα και αστυνομικών
https://www.facebook.com/giorgia.bitakoua/videos/10158852852256797/

Partnership Announcement between Turkey and Bill & Melinda Gates Foundation
https://www.sdgia.org/partnership-announcement-between-turkey-and-bill-melinda-gates-foundation/

Η Γιάννα Αγγελοπούλου οφείλει άμεσα να παραιτηθεί
https://www.olympia.gr/ellada/i-gianna-angelopoulou-ofeilei-amesa-na-paraitithei/

Ημέρες Αγάπης σε μια εκκλησία δείτε το ..... uhutv
https://youtu.be/EsQSLKigTRs

Λινού στο CNN Greece: Το φθινόπωρο η επιθυμητή ανοσία – «Ναι» στο άνοιγμα των σχολείων αλλά με όρους
https://www.cnn.gr/ellada/story/248475/linoy-sto-cnn-greece-to-fthinoporo-i-epithymiti-anosia-nai-sto-anoigma-ton-sxoleion-alla-me-oroys
Keywords
vaccinesconspiracynew world ordercoronavirus
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