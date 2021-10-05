Η ΑΛΗΘΕΙΑ LIVE ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘ ....

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346 views • October 05, 2021



Η Φιλόλογος, Μαρίζα Προβατά έπαθε μυοκαρδίτιδα όταν έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ λόγω των σοβαρών παρενεργειών του σκευάσματος.



Είναι 30 ετών, φιλόλογος και εργαζόμενη στην Εκπαίδευση. Τα θεσπισμένα μέτρα κατά της COVID-19, καθώς και η έμμεση πλην όμως σαφέστατη και διαρκής πίεση από το σύστημα την οδήγησαν στο εμβολιαστικό κέντρο, όπου έλαβε το σκεύασμα της Pfizer.



Όπως αναφέρει και η ίδια στη συνέντευξή της που παραχώρησε στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, αλλά και σε ανάρτησή της στα social media καθώς και σε βίντεο το οποίο η ίδια κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, το εμβόλιο την έστειλε στο νοσοκομείο και μάλιστα στη ΜΕΘ, αφού παρουσίασε μυοκαρδίτιδα. Πρόκειται για μία από τις συχνότερες παρενέργειες των εμβολίων αυτών, που πλήττουν κυρίως νεαρά άτομα, όπως έχει καταδειχθεί.



Η Μαρίζα Προβατά δεν μασάει τα λόγια της. Μιλά για το σύστημα που, παρά την ταλαιπωρία της, την αφήνει μόνη της να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αφού τη θέτει εκτός εργασίας, με άδεια άνευ αποδοχών. Είναι, ωστόσο, το ίδιο σύστημα το οποίο με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις την ανάγκασε να «συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις» και να εμβολιαστεί. Κατέληξε εξ αυτού στο νοσοκομείο. Και τώρα καλείται να αντεπεξέλθει μόνη της και δίχως την απαραίτητη θεσμική αρωγή από το εκπαιδευτικό σύστημα! Με λίγα λόγια το σύστημα τιμωρεί την φιλόλογο- εκπαιδευτικό διότι εμβολιάστηκε. Αν είναι δυνατόν.



Η Μαρίζα Προβατά τολμά, ωστόσο, και αποκαλύπτει κάτι που θεωρείται... υπέρτατο ταμπού. Αποκαλύπτει πώς οι Αρχές, η υγειονομική γραφειοκρατία και η συστημική επιστημονική εξουσία κρύβουν τα περιστατικά των εμβολιασμένων που καταλήγουν στις ΜΕΘ, με σοβαρές έως και πάρα πολύ σοβαρές και επικίνδυνες παρενέργειες από τους εμβολιασμούς. Πρόκειται για μια καταγγελία «εκ των έσω», αφού η Μαρίζα Προβατά βίωσε αυτήν την πραγματικότητα της Εντατικής και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι ότι στις ΜΕΘ καταλήγει μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων. Άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Άτομα που απλώς έσπευσαν να εμβολιαστούν.



Η Μαρίζα Προβατά μίλησε στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για την περιπέτειά της αλλά και για όσα αντιλήφθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύτηκε. Προηγουμένως όμως δείτε το βίντεο που ανάρτησε η φιλόλογος στο διαδίκτυο και το οποίο αποτέλεσε και την αφορμή για την συνέντευξη που ακολουθεί:

;mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=OURANIANEMESIS&ep=2 "...ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ.... ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ......"Η Φιλόλογος, Μαρίζα Προβατά έπαθε μυοκαρδίτιδα όταν έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ λόγω των σοβαρών παρενεργειών του σκευάσματος.Είναι 30 ετών, φιλόλογος και εργαζόμενη στην Εκπαίδευση. Τα θεσπισμένα μέτρα κατά της COVID-19, καθώς και η έμμεση πλην όμως σαφέστατη και διαρκής πίεση από το σύστημα την οδήγησαν στο εμβολιαστικό κέντρο, όπου έλαβε το σκεύασμα της Pfizer.Όπως αναφέρει και η ίδια στη συνέντευξή της που παραχώρησε στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, αλλά και σε ανάρτησή της στα social media καθώς και σε βίντεο το οποίο η ίδια κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, το εμβόλιο την έστειλε στο νοσοκομείο και μάλιστα στη ΜΕΘ, αφού παρουσίασε μυοκαρδίτιδα. Πρόκειται για μία από τις συχνότερες παρενέργειες των εμβολίων αυτών, που πλήττουν κυρίως νεαρά άτομα, όπως έχει καταδειχθεί.Η Μαρίζα Προβατά δεν μασάει τα λόγια της. Μιλά για το σύστημα που, παρά την ταλαιπωρία της, την αφήνει μόνη της να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αφού τη θέτει εκτός εργασίας, με άδεια άνευ αποδοχών. Είναι, ωστόσο, το ίδιο σύστημα το οποίο με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις την ανάγκασε να «συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις» και να εμβολιαστεί. Κατέληξε εξ αυτού στο νοσοκομείο. Και τώρα καλείται να αντεπεξέλθει μόνη της και δίχως την απαραίτητη θεσμική αρωγή από το εκπαιδευτικό σύστημα! Με λίγα λόγια το σύστημα τιμωρεί την φιλόλογο- εκπαιδευτικό διότι εμβολιάστηκε. Αν είναι δυνατόν.Η Μαρίζα Προβατά τολμά, ωστόσο, και αποκαλύπτει κάτι που θεωρείται... υπέρτατο ταμπού. Αποκαλύπτει πώς οι Αρχές, η υγειονομική γραφειοκρατία και η συστημική επιστημονική εξουσία κρύβουν τα περιστατικά των εμβολιασμένων που καταλήγουν στις ΜΕΘ, με σοβαρές έως και πάρα πολύ σοβαρές και επικίνδυνες παρενέργειες από τους εμβολιασμούς. Πρόκειται για μια καταγγελία «εκ των έσω», αφού η Μαρίζα Προβατά βίωσε αυτήν την πραγματικότητα της Εντατικής και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι ότι στις ΜΕΘ καταλήγει μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων. Άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Άτομα που απλώς έσπευσαν να εμβολιαστούν.Η Μαρίζα Προβατά μίλησε στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για την περιπέτειά της αλλά και για όσα αντιλήφθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύτηκε. Προηγουμένως όμως δείτε το βίντεο που ανάρτησε η φιλόλογος στο διαδίκτυο και το οποίο αποτέλεσε και την αφορμή για την συνέντευξη που ακολουθεί: https://rumble.com/vnaxt4-39141544.html?mref=6zof& ;mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=OURANIANEMESIS&ep=2 Keywords recg

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