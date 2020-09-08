Droeftoeter Hop: dit zijn serieuse isjoes!

Mafklapper Rogier Hop heeft PowNed verslaggever 'Slijptol' uitgenodigd voor een gesprek in zijn altijd slaapverwekkende streamyard die hij 'Café Tijd' noemt. Waarom weet niemand en Hop zelf ook waarschijnlijk niet maar nu zit Slijptol hem dwars en dan wil hij praten.

Eerder wilde hij dat al met Rutte maar ook daar werd hij door genegeerd, hilarisch moment was dat wel overigens.

In 2019 was het Hop gelukt op tijd zijn rukbunker uit te stappen en liep toen door Den Haag, voor één of andere zoveelste kansloze demo over 5G of weet ik veel wat.

Het enige leuke die dat was Slijptol die voor de gelegenheid een aluhoedje had opgezet, dat vond sufkut Hop niet grappig want het ging om 'serieuse isjoes'.



Leuk genoeg om dit filmpje weer even hier neer te zetten, we hopen dat Hop weer eens op een demo zal zijn, een beetje buitenlucht is weleens goed voor hem en wij kunnen dan weer lekker lachen om deze mislukte zaadstengel.