«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 56

Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Существуют ли сверхмеханизмы, которые управляют движением светил, облаков, океанических течений и всей подкупольной системой, и кто их создавал?

04:40 — Возможно ли сейчас человеку управлять погодными явлениями? Как этому научиться?

07:11 — Тысячи зрителей сидят на канализационных каналах блогеров-фриков, которые не обладают ни знаниями, ни духовными качествами, вещают на широкую аудиторию на темы вселенского масштаба. Почему они этого не понимают? Как им разкрыть глаза?

11:08 — Матерь Мира, всем известны слова: «В начале было Слово». Почему не мысль была вначале?

12:21 — Есть ли связь между словами мышь и мысль?

14:31 — Матерь Мира Разскажи о роли поэзии в жизни ушедших цивилизаций, и как будет в будущем с поэтическим словом после Преображения?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 56. Читает Автор. https://youtu.be/X9NMt6WqVzQ

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-56

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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