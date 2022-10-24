«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 56

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Список вопросов.00:00 — Вступление.
00:33 — Существуют ли сверхмеханизмы, которые управляют движением светил, облаков, океанических течений и всей подкупольной системой, и кто их создавал?
04:40 — Возможно ли сейчас человеку управлять погодными явлениями? Как этому научиться?
07:11 — Тысячи зрителей сидят на канализационных каналах блогеров-фриков, которые не обладают ни знаниями, ни духовными качествами, вещают на широкую аудиторию на темы вселенского масштаба. Почему они этого не понимают? Как им разкрыть глаза?
11:08 — Матерь Мира, всем известны слова: «В начале было Слово». Почему не мысль была вначале?
12:21 — Есть ли связь между словами мышь и мысль?
14:31 — Матерь Мира Разскажи о роли поэзии в жизни ушедших цивилизаций, и как будет в будущем с поэтическим словом после Преображения?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 56. Читает Автор. https://youtu.be/X9NMt6WqVzQ
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-56
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos