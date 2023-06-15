"Το Σύνταγμα Της Ελλάδος Είναι Αντισυνταγματικό " - Από τις 25/11/1973 ζούμε σε μιά παρανομία

Ο Μάνος Χατζηδάκης με τον Νίκο Ματθαίου έχουν κάνει μια έρευνα που θα φέρει πολιτικό αρμαγεδδώνα στην Ελλάδα. Με ιστορικές πηγές και απόρρητα έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση ο Μάνος Χατζηδάκης, θα αναλύσουν το νέο σύνταγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα με σκοπό να ευημερήσει. Είναι από τα πιο σημαντικά επεισόδια που βασικά παρέχουν λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Όλα είναι ιστορικά δεδομένα και για όλες αυτές τις γνώσεις υπάρχουν πηγές στα βιβλία του Μάνου Χατζηδάκη.,



Αναμετάδοση από το κανάλι Eleftheros - Terry Hatziieremias



https://www.youtube.com/watch?v=UsoStED1ok8





