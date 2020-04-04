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COVID-19 - Géolocalisation Et Surveillance De Masse
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12 views • April 04, 2020
Nomos- TV
3 Avril 2020 (Uploaded on April 4 2020)
Les mesures exceptionnelles mises en place en raison de la COVID-19 ne seront vraisemblablement pas abolies une fois la crise sanitaire terminée. Nous assistons à l'instauration sournoise de la société de surveillance généralisée avec la complicité des médias subventionnés qui relaient servilement la propagande étatique.
3 Avril 2020 (Uploaded on April 4 2020)
Les mesures exceptionnelles mises en place en raison de la COVID-19 ne seront vraisemblablement pas abolies une fois la crise sanitaire terminée. Nous assistons à l'instauration sournoise de la société de surveillance généralisée avec la complicité des médias subventionnés qui relaient servilement la propagande étatique.
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