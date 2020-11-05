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CDC IS DISCUSSING CONCENTRATION CAMPS AND RAIDS OF AMERICANs HOMES - FORTIFY YOUR HOMES; TRAIN YOUR FAMILY TO NEUTRALIZE ALL RAIDERS; NO PRISONERS; THEN REDFIELD - PATRIOTS WILL ABOLISH THE CDC
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177 views • November 05, 2020
COMMUNIST OSAMA OBAMA HAD A SIMILIAR IDEA TO WHAT REDFIELD DOES NOW.
PATRIOTS, JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
THIS DECENTRALIZED SET UP YOUR MILITIAs PATRIOTS
REDFIELD AND TRUMP WANT TO ATTACK YOUR FAMILIES AND PUT THEM IN CONCENTRATION CAMPS; TRUMP TRAITOR VP PENCE IS BRIBING GOVERNORS TO TRY TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION WITH FEDERAL MONEY TO VIOLATE BUSINESS OWNERS RIGHTS TO OPERATE BUSINESSES; STUDENTS RIGHT TO GO TO SCHOOL; THE RIGHT NOT TO WEAR A MASK; AND ZERO LOCK DOWN.
THIS IS NOT NAZI GERMAN. OUR GRANDFATHERA KILLED NAZIS IN WW I I AND COMMUNISM APPEARS TO BE HERE UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION BY THOSE USING A U.S. ARMY Ft DETRICK CREATED CORONA VIRUS AND A PENTAGON, NIH, FAUCI ATTACK ON THE UNITED STATES AT THEIR CHOSEN TARGET SITE - WUHAN 7th U N MILITARY GAMES THAT THE TRAITORS IN THE PENTAGON SET UP. THE PENTAGON SOLD CHINA COVID-1 FOR $ 1.5 BILLION
WARPSPEED IS NOT IN THE BEST INTEREST OF U.S. CITIZENS AND IT IS TIME PATRIOTS TO ORGANIZE YOUR HOMES AND FORTIFY THEM; FIX BAYONETS; ORGANIZE YOUR KILL ZONES; ORGANIZE YOUR NEIGHBORHOOD SO THAT WHEN THE CDC DOES COME TO RAID YOUR HOMES - THEY DO NOT LEAVE WITH YOUR FAMILIES.
THIS IS A DECLARED WAR BY CDC REDFIELD WHO WANTS TO PUT YOUR FAMILIES IN CONCENTRATION CAMPS; VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION; THE NUREMBERG CODE AND GENEVA CONVENTIONS.
REDFIELD THERE WILL BE NO CDC SWAT TEAMS OR CONCENTRATION CAMPS. PATRIOTS WILL ARREST YOU LONG BEFORE YOU HAVE A CHANCE BUDDY AND YOU WILL BE COURT MARTIALd.
NOT A DoD COURT MARTIAL BUT THE SAME RULES FOR A MILITARY COURT MARTIAL FOR TREASON AND VIOLATING THE CONSTITUTION. IT WILL BE CONDUCTED BY RETIRED MILITARY OFFICERS AND A JURY REDFIELD AND THERE WILL BE SWITCH JUSTICE FOR THE CRIMES YOU ARE CONTEMPLATING REDFIELD. PATRIOTS PROMISE JUSTICE FOR YOU WILL BE SWIFT AND IMMEDIATE FOLLOWING THE COURT MARTIAL. THOMAS JEFFERSON AND GEORGE WASHINGTON WOULD NOT WANT IT ANY OTHER WAY.
PATRIOTS, ARM YOUR CHILDREN AND FAMILIES, TRAIN THEM WHAT A WARPSPEED NAZI SS STORM TROOPER LOOKS LIKE AND HOW TO ELIMINATE THE THREAT WHEN THEY ARRIVE. ORGANIZE YOUR HOME's YARDS INTO KILLING ZONES AND CREATE YOUR FORTIFIED SHOOTING AREAS AND ANYTHING THAT ENTERS THOSE KILL ZONES IS KILLED. DO NOT WOUND - NO PRISONERS.
THINK LONG AND HARD TRUMP ABOUT GOING TO WAR WITH AMERICAN RIFLEMEN. YOUR SWAT TEAMS WILL LOSE. THE COST OF CAPTURING ONE FAMILY WILL BE A WAR OF ATTRITION TO THE STORM TROOPERS. AND PATRIOTS WILL TAKE THESE ATTACKS AS SETTING OFF A CIVIL WAR U.S. CITIZENS AGAINST A OPPRESSIVE FEDERAL GOVERNMENT. THOMAS JEFFERSON HAS WORDS OF WISDOM FOR YOU REDFIELD; TRUMP; WARPSPEED NAZI STORM TROOPERS.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
REDFIELD WHEN PATRIOTS CHOOSE TO ABOLISH THE GOVERNMENT, PATRIOTS WILL CHOOSE WHICH AGENCIES ARE GOING TO BE ABOLISHED.
CDC, NIH, NIAID, THOSE OPERATING 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS, FDA, FBI, AND REDFIELD, PATRIOTS WILL TAKE YOU DOWN LONG LONG BEFORE YOU SEND A SINGLE FAMILY TO A CONCENTRATION CAMP.
https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/02/cdc-plans-covid-concentration-camps/
CDC plans COVID concentration camps
Nov
2
by Jon Rappoport
A call to sheriffs, police officers, military, attorneys, and any honest politicians in America: WILL YOU DEFEND FREEDOM IN THIS COUNTRY?
(Thanks to journalists Jefferey Jaxen and Del Bigtree for exposing this nightmare.)
by Jon Rappoport
November 2, 2020
(To join our email list, click here.)
The CDC document is titled: “Interim operational considerations for implementing the shielding approach to prevent COVID-19 infections in humanitarian settings,” updated July 26, 2020. Here are key quotes.
As you read them, and realize the horrific plan, keep in mind that this system can be manipulated to order ANYONE into these camps.
This is America??
“The shielding approach aims to reduce the number of severe COVID-19 cases by limiting contact between individuals at higher risk of developing severe disease (‘high-risk’) and the general population (‘low-risk’). High-risk individuals would be temporarily relocated to safe or ‘green zones’ established at the household, neighborhood, camp/sector or community level depending on the context and setting. They would have minimal contact with family members and other low-risk residents.”
“…the shielding approach suggests physically separating high-risk individuals from the general population to prioritize the use of the limited available resources and avoid implementing long-term containment measures among the general population.”
PATRIOTS, JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
THIS DECENTRALIZED SET UP YOUR MILITIAs PATRIOTS
REDFIELD AND TRUMP WANT TO ATTACK YOUR FAMILIES AND PUT THEM IN CONCENTRATION CAMPS; TRUMP TRAITOR VP PENCE IS BRIBING GOVERNORS TO TRY TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION WITH FEDERAL MONEY TO VIOLATE BUSINESS OWNERS RIGHTS TO OPERATE BUSINESSES; STUDENTS RIGHT TO GO TO SCHOOL; THE RIGHT NOT TO WEAR A MASK; AND ZERO LOCK DOWN.
THIS IS NOT NAZI GERMAN. OUR GRANDFATHERA KILLED NAZIS IN WW I I AND COMMUNISM APPEARS TO BE HERE UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION BY THOSE USING A U.S. ARMY Ft DETRICK CREATED CORONA VIRUS AND A PENTAGON, NIH, FAUCI ATTACK ON THE UNITED STATES AT THEIR CHOSEN TARGET SITE - WUHAN 7th U N MILITARY GAMES THAT THE TRAITORS IN THE PENTAGON SET UP. THE PENTAGON SOLD CHINA COVID-1 FOR $ 1.5 BILLION
WARPSPEED IS NOT IN THE BEST INTEREST OF U.S. CITIZENS AND IT IS TIME PATRIOTS TO ORGANIZE YOUR HOMES AND FORTIFY THEM; FIX BAYONETS; ORGANIZE YOUR KILL ZONES; ORGANIZE YOUR NEIGHBORHOOD SO THAT WHEN THE CDC DOES COME TO RAID YOUR HOMES - THEY DO NOT LEAVE WITH YOUR FAMILIES.
THIS IS A DECLARED WAR BY CDC REDFIELD WHO WANTS TO PUT YOUR FAMILIES IN CONCENTRATION CAMPS; VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION; THE NUREMBERG CODE AND GENEVA CONVENTIONS.
REDFIELD THERE WILL BE NO CDC SWAT TEAMS OR CONCENTRATION CAMPS. PATRIOTS WILL ARREST YOU LONG BEFORE YOU HAVE A CHANCE BUDDY AND YOU WILL BE COURT MARTIALd.
NOT A DoD COURT MARTIAL BUT THE SAME RULES FOR A MILITARY COURT MARTIAL FOR TREASON AND VIOLATING THE CONSTITUTION. IT WILL BE CONDUCTED BY RETIRED MILITARY OFFICERS AND A JURY REDFIELD AND THERE WILL BE SWITCH JUSTICE FOR THE CRIMES YOU ARE CONTEMPLATING REDFIELD. PATRIOTS PROMISE JUSTICE FOR YOU WILL BE SWIFT AND IMMEDIATE FOLLOWING THE COURT MARTIAL. THOMAS JEFFERSON AND GEORGE WASHINGTON WOULD NOT WANT IT ANY OTHER WAY.
PATRIOTS, ARM YOUR CHILDREN AND FAMILIES, TRAIN THEM WHAT A WARPSPEED NAZI SS STORM TROOPER LOOKS LIKE AND HOW TO ELIMINATE THE THREAT WHEN THEY ARRIVE. ORGANIZE YOUR HOME's YARDS INTO KILLING ZONES AND CREATE YOUR FORTIFIED SHOOTING AREAS AND ANYTHING THAT ENTERS THOSE KILL ZONES IS KILLED. DO NOT WOUND - NO PRISONERS.
THINK LONG AND HARD TRUMP ABOUT GOING TO WAR WITH AMERICAN RIFLEMEN. YOUR SWAT TEAMS WILL LOSE. THE COST OF CAPTURING ONE FAMILY WILL BE A WAR OF ATTRITION TO THE STORM TROOPERS. AND PATRIOTS WILL TAKE THESE ATTACKS AS SETTING OFF A CIVIL WAR U.S. CITIZENS AGAINST A OPPRESSIVE FEDERAL GOVERNMENT. THOMAS JEFFERSON HAS WORDS OF WISDOM FOR YOU REDFIELD; TRUMP; WARPSPEED NAZI STORM TROOPERS.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
REDFIELD WHEN PATRIOTS CHOOSE TO ABOLISH THE GOVERNMENT, PATRIOTS WILL CHOOSE WHICH AGENCIES ARE GOING TO BE ABOLISHED.
CDC, NIH, NIAID, THOSE OPERATING 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS, FDA, FBI, AND REDFIELD, PATRIOTS WILL TAKE YOU DOWN LONG LONG BEFORE YOU SEND A SINGLE FAMILY TO A CONCENTRATION CAMP.
https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/02/cdc-plans-covid-concentration-camps/
CDC plans COVID concentration camps
Nov
2
by Jon Rappoport
A call to sheriffs, police officers, military, attorneys, and any honest politicians in America: WILL YOU DEFEND FREEDOM IN THIS COUNTRY?
(Thanks to journalists Jefferey Jaxen and Del Bigtree for exposing this nightmare.)
by Jon Rappoport
November 2, 2020
(To join our email list, click here.)
The CDC document is titled: “Interim operational considerations for implementing the shielding approach to prevent COVID-19 infections in humanitarian settings,” updated July 26, 2020. Here are key quotes.
As you read them, and realize the horrific plan, keep in mind that this system can be manipulated to order ANYONE into these camps.
This is America??
“The shielding approach aims to reduce the number of severe COVID-19 cases by limiting contact between individuals at higher risk of developing severe disease (‘high-risk’) and the general population (‘low-risk’). High-risk individuals would be temporarily relocated to safe or ‘green zones’ established at the household, neighborhood, camp/sector or community level depending on the context and setting. They would have minimal contact with family members and other low-risk residents.”
“…the shielding approach suggests physically separating high-risk individuals from the general population to prioritize the use of the limited available resources and avoid implementing long-term containment measures among the general population.”
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