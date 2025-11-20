Pfizer-Insider Dr. Mike Yeadon enthüllt den Plan: Was wirklich hinter den «Impfstoffen» steckt!

#Pfizer #Wahrheit #mRNA

Die letzte Warnung eines Mannes, dem man zuhören sollte!

Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Forschungsleiter bei Pfizer, spricht offen über seine Erfahrungen, seine Zweifel an der offiziellen Corona-Erzählung – und warum er heute sicher ist, dass vieles von Anfang an anders geplant war. Ein selten ehrliches und bewegendes Statement eines Insiders, der nichts mehr zu verlieren hat.





Dr. Mike Yeadon war über 30 Jahre in der Pharmaindustrie tätig, zuletzt als Vizepräsident und Forschungsleiter bei Pfizer im Bereich Allergien und Atemwegserkrankungen.

Heute warnt er eindringlich vor den politischen und wissenschaftlichen Lügen rund um die «Pandemie» und die sogenannten Impfstoffe.





In diesem Interview erklärt er, warum er sicher ist, dass viele Massnahmen nicht dem Schutz der Bevölkerung dienten – und weshalb er glaubt, dass es nie um Gesundheit ging, sondern um Kontrolle.





Yeadon spricht über:

– seine Zeit bei Pfizer und die Mechanismen der Pharmaindustrie

– die Entstehung der «Pandemie»-Erzählung

– die Risiken und Nebenwirkungen der mRNA-Technologie

– und den Verlust wissenschaftlicher Integrität im Namen der Macht

die Auswirkungen der elektronischen ID auf unser Leben





Ein Interview, das aufrüttelt.

Ursprünglich erschienen bei Oracle Films:

• FINAL WARNING: Dr Mike Yeadon Interview (4...





Veröffentlichung auf HOCH2 mit freundlicher Genehmigung.





