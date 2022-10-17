Η Μεγαλύτερη Επαναφορά - Η Ανατολή του Θηρίου (2/4) (Ντοκιμαντέρ)

Αυτό το ντοκιμαντέρ της ΤρουΝιους δημιουργήθηκε για να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή σε έναν κόσμο προπαγάνδας.





Το ντοκιμαντέρ είναι μεγάλο σε διάρκεια 2 ώρες και μισή και θα δοθεί σε 4 επεισόδια, υποτιτλισμένο όλο με Ελληνικούς υπότιτλους.





Απολαύστε τώρα το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ!





Το πρώτο επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/a987d903-6d58-4e1f-8fcf-3e48a88cf21a





Η συνέχεια του άρθρου εδώ: https://bit.ly/3Vj2lHe





-----------------------





Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND