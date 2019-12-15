36RCB Vi analyserar Roland Huntfords bok Det blinda Sverige.

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Vi har läst Roland Huntfords bok, Det blinda Sverige som gavs ut 1971 och kör valda ljudklipp tagna ur en inläsning av boken. Boken ger ett perspektiv på Sverige och den svenska mentaliteten sedd utifrån.2) Från bokens baksida:Sverige framstår lätt som en utopi för mer än ett sekel sedan, drog det sig tillbaka från de traumatiska konflikter som drabbade resten av Europa: det är ekonomiskt gynnat med ett av de mest vittomfattande systemen när det gäller social välfärd dess atmosfär ter sig kall, objektiv, effektivt och socialt medveten. Roland Huntfords överblick av landet ger oss en helt annan version. Neutraliteten, objektivitet och korporativ effektivitet är produkter inte beroende på upplysning, anser han, utan en påfunnen osäkerhet och likgiltighet i den svenska karaktären. Långt ifrån beundransvärd, framstår Sverige som det främsta exemplet i den moderna världen, när det gäller samhället, som George Orwell och Aldos Huxley foreställer sig det. Det svenska läget är skarpare totalitärt än det ryska. Huntford visar hur effektivt Sverige har gjort sig beroende av det socialdemokratiska partiet, som har uppehållit makten, utan betydande avbrott, sedan år 1932. Detta parti har framgångsrikt underminerat svenska riksdagen dess roll och ersatts av en våldig byråkratism som har bidragit till fast pakt mellan fackforeningspåvarna och staten. Han visar också hur svensk historia har gjort svenskarna motsträviga infor avgörande frågor eller att sticka av från den stora massan. Istället har svenskarna blivit det lydiga och fogliga numret i en stadsplanerares eller socialists dröm. Allt i svenskt liv är anpassat efter utvecklingen av ett effektivt regeringsmaskineri. Till gengäld har svenskarna fått framgång, hygien, social säkerhet och det ovanligt andefattiga nöjet av sexuell frihet.Roland Huntford är skandinavisk korrespondent för tidningen Observer i England och stationerad i Stockholm. Född i Sydafrika år 1927. Han avlade akademisk examen vid Cape Town-universiteten. Han lämnade Sydafrika år 1947 for att studera vid Imperial College och for att slå sig ned i England. Han reste på kontinenten och omväxlade detta med arbete i London. År 1959 tillträdde Roland Huntford en tjänst i FN i Genéve och samma år påbörjade han sin journalistiska bana genom sitt samarbete med Spectator, där han refererade från utrikesministrarnas konferens i Genéve. Därefter bidrog han med artiklar rörande internationella ämnen. Roland Huntford stannade kvar i FN till år 1961, då han begav sig till Finland som korrespondent for Observer, varefter han flyttade till Stockholm 1963.3) Länk till talbok och PDF version av boken4) Eddie Meduza, Sverige, vart är vi på väg