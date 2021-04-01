Demo Copenhagen Denmark Part 3 [01.04.2021]

Hvem er Connie Ringgaard?Connie Ringgaard, cand.mag. i medievidenskab og uddannet lærer, trænet og uddannet iat søge viden på et faktuelt og evidens baseret grundlag. Connie's udgangspunkt er altidkildekritik, kildekritik og kildekritik.Regeringen er i gang med at oprette 'internerings-lejr" (KZ-lejr) i Ballerup, Jonstrup, evt i Maribo,5 tilfælde af 'Tvang' i Nordjylland. Dokumenterbart på landets hospitaler, der er ingen 'overdødelighed,der er ikke flere patienter end der plejer at være tidligere på året, Regeringen fupper, Regeringen svindlermed os Borgere, det er nu som befolkning vi skal råbe "VAGT I GEVÆR"Vi skal have slagtet den her Regering, det skal vi bare, De er landforrædere imod Folket.Vi vil have Demokrati, vi vil have ytringsfrihed, vi vil have den galoperende Censur væk.Dette er en kamp for Friheden og det er kun begyndelsen.Download og Del den alle vegne med Folket...Se videoen her (Note: Jeg fik lige 30 dages FB fængsel for 3 gang for at dele denne video)Connie Ringgaard: Sandheden om Staten - optagelse med Tjek Det [12.11.2020]6,889 views • Nov 12, 2020Connie Ringgard - 811 subscribers--CHOKERENDE AFSLØRELSE - SKJULT OPTAGELSE MED INSTTUT FOR MENNESKERETTIGHEDERVideo, som Connie Ringgaard har lagt på sociale medier, hvor hun offentliggør sin "skjulte optagelse" med Institut for Menneskerettigheder.Connie Ringgard: Sandheden om Staten [05.11.2020]79,079 views • Nov 5, 2020Connie Ringgard810 subscribers---Disse videoer af Connie lægger jeg op senere:1. Sandheden om vacciner del 1 [15.11.2020] [19:13 min]2. Sandheden om vacciner del 2 [30.10.2020] [34:29 min]3. Sandheden om Staten [05.11.2020] [14:58 min]4. Sandheden om Staten optagelse med Tjek Det [12.11.2020] [9:46 min]