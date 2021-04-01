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Demo Copenhagen Denmark Part 3 [01.04.2021]
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21 views • April 04, 2021
Hvem er Connie Ringgaard?
Connie Ringgaard, cand.mag. i medievidenskab og uddannet lærer, trænet og uddannet i
at søge viden på et faktuelt og evidens baseret grundlag. Connie's udgangspunkt er altid
kildekritik, kildekritik og kildekritik.
Regeringen er i gang med at oprette 'internerings-lejr" (KZ-lejr) i Ballerup, Jonstrup, evt i Maribo,
5 tilfælde af 'Tvang' i Nordjylland. Dokumenterbart på landets hospitaler, der er ingen 'overdødelighed,
der er ikke flere patienter end der plejer at være tidligere på året, Regeringen fupper, Regeringen svindler
med os Borgere, det er nu som befolkning vi skal råbe "VAGT I GEVÆR"
Vi skal have slagtet den her Regering, det skal vi bare, De er landforrædere imod Folket.
Vi vil have Demokrati, vi vil have ytringsfrihed, vi vil have den galoperende Censur væk.
Dette er en kamp for Friheden og det er kun begyndelsen.
Download og Del den alle vegne med Folket...
Se videoen her (Note: Jeg fik lige 30 dages FB fængsel for 3 gang for at dele denne video)
Connie Ringgaard: Sandheden om Staten - optagelse med Tjek Det [12.11.2020]
6,889 views • Nov 12, 2020
Connie Ringgard - 811 subscribers
https://youtu.be/LOfVC8NQdLc
--
CHOKERENDE AFSLØRELSE - SKJULT OPTAGELSE MED INSTTUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Video, som Connie Ringgaard har lagt på sociale medier, hvor hun offentliggør sin "skjulte optagelse" med Institut for Menneskerettigheder.
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/viral-video-tordner-mod-institut-menneskerettigheder-og-spreder-et-vaeld-af-usandheder
Connie Ringgard: Sandheden om Staten [05.11.2020]
79,079 views • Nov 5, 2020
Connie Ringgard
810 subscribers
https://youtu.be/Z-Y_AN55gCM
---
Disse videoer af Connie lægger jeg op senere:
1. Sandheden om vacciner del 1 [15.11.2020] [19:13 min]
2. Sandheden om vacciner del 2 [30.10.2020] [34:29 min]
3. Sandheden om Staten [05.11.2020] [14:58 min]
4. Sandheden om Staten optagelse med Tjek Det [12.11.2020] [9:46 min]
Connie Ringgaard, cand.mag. i medievidenskab og uddannet lærer, trænet og uddannet i
at søge viden på et faktuelt og evidens baseret grundlag. Connie's udgangspunkt er altid
kildekritik, kildekritik og kildekritik.
Regeringen er i gang med at oprette 'internerings-lejr" (KZ-lejr) i Ballerup, Jonstrup, evt i Maribo,
5 tilfælde af 'Tvang' i Nordjylland. Dokumenterbart på landets hospitaler, der er ingen 'overdødelighed,
der er ikke flere patienter end der plejer at være tidligere på året, Regeringen fupper, Regeringen svindler
med os Borgere, det er nu som befolkning vi skal råbe "VAGT I GEVÆR"
Vi skal have slagtet den her Regering, det skal vi bare, De er landforrædere imod Folket.
Vi vil have Demokrati, vi vil have ytringsfrihed, vi vil have den galoperende Censur væk.
Dette er en kamp for Friheden og det er kun begyndelsen.
Download og Del den alle vegne med Folket...
Se videoen her (Note: Jeg fik lige 30 dages FB fængsel for 3 gang for at dele denne video)
Connie Ringgaard: Sandheden om Staten - optagelse med Tjek Det [12.11.2020]
6,889 views • Nov 12, 2020
Connie Ringgard - 811 subscribers
https://youtu.be/LOfVC8NQdLc
--
CHOKERENDE AFSLØRELSE - SKJULT OPTAGELSE MED INSTTUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Video, som Connie Ringgaard har lagt på sociale medier, hvor hun offentliggør sin "skjulte optagelse" med Institut for Menneskerettigheder.
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/viral-video-tordner-mod-institut-menneskerettigheder-og-spreder-et-vaeld-af-usandheder
Connie Ringgard: Sandheden om Staten [05.11.2020]
79,079 views • Nov 5, 2020
Connie Ringgard
810 subscribers
https://youtu.be/Z-Y_AN55gCM
---
Disse videoer af Connie lægger jeg op senere:
1. Sandheden om vacciner del 1 [15.11.2020] [19:13 min]
2. Sandheden om vacciner del 2 [30.10.2020] [34:29 min]
3. Sandheden om Staten [05.11.2020] [14:58 min]
4. Sandheden om Staten optagelse med Tjek Det [12.11.2020] [9:46 min]
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