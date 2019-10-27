Patrioten ? Das ich nicht lache . . .

Fast jedes Video von mir versucht wichtige Fragmente unseres eigentlichen Problems darzustellen. Manche erwarten in jedem Video neue unheilvolle Enthüllungen. Neue Schandtaten von Regierenden oder Pseudo Aufklärern.Dabei weiß der größte Teil nicht mal um die vergangenen Schandtaten. In diesem Film treffen Neue und Alte Taten aufeinander. Und zeigen deutlich wie sie in Zusammenhang stehen. Natürlich ist der Film für jeden mündigen Erwachsenen geeignet. Speziell gedacht ist er aber für solche Menschen, wie ich sie im Film anspreche.Daher rege ich wirklich an ihn zu teilen, und auch genau solche Leute damit zu konfrontieren, da sie in einer unglaublichen Filterblase vor sich hinvegetieren. Und in dieser sitzend sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht und geben sich einer Hoffnung hin die absolut keine darstellt.Wenn wir sie nicht dafür interessieren werden, dann wird es auch kein anderer tun.Link zum TG Kanal von "The Noticer"https://t.me/theenoticerLink zur vollständigen Anti Weiss AnhörungLink zum Original Video - AFD MeuthenMehr Information und Unterstützung