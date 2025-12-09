3 звезды ✨✨✨ в Поясе Ориона (исчезли) 🔭, 🌏 Земля, Ударная Волна 🌊 🚢 - Сон 2 декабря 2025 г.

Пояс Ориона, Земля, Ударная Волна





Друзья, мне (Юле) такой сон приснился 2 декабря 2025 г., от которого я прям проснулась (просто впечатлил). Ниже вкратце что было в этом сне:

Кто-то (мужчина) показывает мне как созданную им на компьютере симуляцию – того что возможно произойдёт или то, как это произойдёт… Вот что на его экране (хотя сам экран/монитор я не вижу, а вижу уже именно саму “картинку”/”анимацию”):





Земля, вид из космоса (с орбиты), на фоне созвездия Ориона. Этот кто-то при мне как бы стирает (как например в Фотошопе можно стирать виртуальной стирательной резинкой)

3 звезды в поясе Ориона, которые располагаются немного “под” нашей планетой, правее, по диагонали (и эти звёзды/пояс “исчезают”).





Дальше он показывает, как что-то из космоса явилось источником “Ударной Волны” (но я НЕ вижу никакого астероида при этом! Это скорее как что-то “невидимое”), которая расходится как бы из одной нкоторой точки в космосе в точно в направлении нашей Земли и я вижу как это воздействие расходится (расширяется) и охватывает всю планету (если сравнивать “траекторию”/“след” этого воздействия, то больше всего по размеру напоминает как изображают тень при лунном затмении – например как серый конус Тени (от Земли) к Луне, как на этой картинке https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/a/alpDySGFrHOBbJW9K2fvtX8qz01V4i6MNEUhRn/slide-25.jpg) Но ни Солнца, ни Луны в этой сцене нет, а только Земля на фоне космоса и звёзд).





Дальше вся планета покрывается гигантским густым “облаком” клубов дыма/пепла – очень напоминает серую часть гриба при ядерном взрыве или ударной волне – как иногда изображают последствия от столкновения с астероидом, или ещё как бывают клубы очень густого пепла над проснувшимися вулканами).





Дальше вижу что в это время происходит на Земле (как будто сцена фильма - “камера” показывает, чем занимаются люди). Почему-то “зимний антураж”, напоминает пожалуй Антарктиду или Антарктику, вижу корабли (разные, может и ледоколы и также простые – наверное разные пассажирсике, сухогрузы, и т.д.) и не всё море покрыто снегом или льдом, то есть вижу воду, волны (никаких цунами…) Время суток — скорее день, причём солнечный, довольное светло. Разные люди гуляют, ходят, общаются, как ни в чём ни бывало. Кто-то в зимней одежде, но один человек даже в майке. Затем

“камера” приближается к одной семье – дедушка, бабушка и их внучка за столом, может обедают…





А у меня такое внутреннее понимание – что люди не подозревают, что сейчас что-то будет (причём связанное с водой/воздействие на океан?..) и в моей голове такие ключевые слова - УДАРНАЯ ВОЛНА (как бы тот человек, который показывал симуляцию с Землёй в космосе, “комментирует” или “сообщает”). Конец сна.





Когда проснулась, подумала про “камень, подобный большому жёрнову... в море” из Откровения и про Орион в Иове:





Иов 38:31 Можешь ли ты связать узел Хима (Плеяд) и разрешить узы Кесиль (Ориона, h3685)?

h3685 - Кесиль, Орион (созвездие) https://bible.by/strong-hebrew/3685/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3685/kjv/wlc/0-1/





Откр 18:21 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.