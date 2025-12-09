3 звезды ✨✨✨ в Поясе Ориона (исчезли) 🔭, 🌏 Земля, Ударная Волна 🌊 🚢 - Сон 2 декабря 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Пояс Ориона, Земля, Ударная Волна
Друзья, мне (Юле) такой сон приснился 2 декабря 2025 г., от которого я прям проснулась (просто впечатлил). Ниже вкратце что было в этом сне:
Кто-то (мужчина) показывает мне как созданную им на компьютере симуляцию – того что возможно произойдёт или то, как это произойдёт… Вот что на его экране (хотя сам экран/монитор я не вижу, а вижу уже именно саму “картинку”/”анимацию”):
Земля, вид из космоса (с орбиты), на фоне созвездия Ориона. Этот кто-то при мне как бы стирает (как например в Фотошопе можно стирать виртуальной стирательной резинкой)
3 звезды в поясе Ориона, которые располагаются немного “под” нашей планетой, правее, по диагонали (и эти звёзды/пояс “исчезают”).
Дальше он показывает, как что-то из космоса явилось источником “Ударной Волны” (но я НЕ вижу никакого астероида при этом! Это скорее как что-то “невидимое”), которая расходится как бы из одной нкоторой точки в космосе в точно в направлении нашей Земли и я вижу как это воздействие расходится (расширяется) и охватывает всю планету (если сравнивать “траекторию”/“след” этого воздействия, то больше всего по размеру напоминает как изображают тень при лунном затмении – например как серый конус Тени (от Земли) к Луне, как на этой картинке https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/a/alpDySGFrHOBbJW9K2fvtX8qz01V4i6MNEUhRn/slide-25.jpg) Но ни Солнца, ни Луны в этой сцене нет, а только Земля на фоне космоса и звёзд).
Дальше вся планета покрывается гигантским густым “облаком” клубов дыма/пепла – очень напоминает серую часть гриба при ядерном взрыве или ударной волне – как иногда изображают последствия от столкновения с астероидом, или ещё как бывают клубы очень густого пепла над проснувшимися вулканами).
Дальше вижу что в это время происходит на Земле (как будто сцена фильма - “камера” показывает, чем занимаются люди). Почему-то “зимний антураж”, напоминает пожалуй Антарктиду или Антарктику, вижу корабли (разные, может и ледоколы и также простые – наверное разные пассажирсике, сухогрузы, и т.д.) и не всё море покрыто снегом или льдом, то есть вижу воду, волны (никаких цунами…) Время суток — скорее день, причём солнечный, довольное светло. Разные люди гуляют, ходят, общаются, как ни в чём ни бывало. Кто-то в зимней одежде, но один человек даже в майке. Затем
“камера” приближается к одной семье – дедушка, бабушка и их внучка за столом, может обедают…
А у меня такое внутреннее понимание – что люди не подозревают, что сейчас что-то будет (причём связанное с водой/воздействие на океан?..) и в моей голове такие ключевые слова - УДАРНАЯ ВОЛНА (как бы тот человек, который показывал симуляцию с Землёй в космосе, “комментирует” или “сообщает”). Конец сна.
Когда проснулась, подумала про “камень, подобный большому жёрнову... в море” из Откровения и про Орион в Иове:
Иов 38:31 Можешь ли ты связать узел Хима (Плеяд) и разрешить узы Кесиль (Ориона, h3685)?
h3685 - Кесиль, Орион (созвездие) https://bible.by/strong-hebrew/3685/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h3685/kjv/wlc/0-1/
Откр 18:21 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.