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Казань. Народ против учений с участие ВОЗ
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11 views • October 11, 2021
См. полное видео по ссылке;
Казань. Народ против учений с участие #ВОЗ
https://youtu.be/DFbDJ_2mIhs
Разоблачено. Stream
https://www.youtube.com/channel/UCn_drvhKr78b0D45OMOQ2_A
Использованы фрагменты ленты - В тени масонский мультик IN-SHADOW - A Modern Odyssey
https://youtu.be/G1nmvz7zgLE
Славик Стоян
https://www.youtube.com/channel/UCGLkXb7APo_qz6ZiWLZgGQg
См. ещё;
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»> https://pocketnet.app/index?v=a4582786bfa1522e428e5c2b199650d228bbe4165260e31af6fec839e5c50d2c&;video=1&ref=PF7vDrPFYofGN6P8dVhbUXL464Wmz4ZGL7
Друзья! Чтобы отменить ковид, каждый из вас должен максимально распространить это видео. Во все соцсети, аккаунты, мессенджеры, вручную своим друзьям и знакомым. Эти ваши действия как раз и будут реальными действиями бунтарского разума. Это - первый шаг к отмене ковида!
https://ok.ru/portalhick/video
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
Казань. Народ против учений с участие #ВОЗ
https://youtu.be/DFbDJ_2mIhs
Разоблачено. Stream
https://www.youtube.com/channel/UCn_drvhKr78b0D45OMOQ2_A
Использованы фрагменты ленты - В тени масонский мультик IN-SHADOW - A Modern Odyssey
https://youtu.be/G1nmvz7zgLE
Славик Стоян
https://www.youtube.com/channel/UCGLkXb7APo_qz6ZiWLZgGQg
См. ещё;
Дэвид Айк о том, как закончить коронавирусную фуфлодемию. Русский перевод
Перевод и озвучка подписчика. Интервью Дэвида Айка Алексу Джонсу от 16.09.2021
»> https://pocketnet.app/index?v=a4582786bfa1522e428e5c2b199650d228bbe4165260e31af6fec839e5c50d2c&;video=1&ref=PF7vDrPFYofGN6P8dVhbUXL464Wmz4ZGL7
Друзья! Чтобы отменить ковид, каждый из вас должен максимально распространить это видео. Во все соцсети, аккаунты, мессенджеры, вручную своим друзьям и знакомым. Эти ваши действия как раз и будут реальными действиями бунтарского разума. Это - первый шаг к отмене ковида!
https://ok.ru/portalhick/video
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
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