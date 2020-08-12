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Jesse van der Velde over corona, vaccinaties, voeding en geloof blijven houden
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8 views • August 12, 2020
Kukuru, 11 augustus 2020
Op de Wij Zijn Tijdloos camping spreek ik met Jesse van der Velde. Daar geeft hij trainingen en workshops, maar neemt ook de tijd om met mij te praten over onder andere het belang van goede ademhaling, spiritualiteit, voedsel en superfoods. Hij deelt zijn mening over de medische wereld en de farmaceutische industrie, en ja: daar hoort ook de zoektocht naar een coronavaccin bij.
https://kukuru.nl/2020/08/12/jesse-van-der-velde-kukuru-19/#page-content
Op de Wij Zijn Tijdloos camping spreek ik met Jesse van der Velde. Daar geeft hij trainingen en workshops, maar neemt ook de tijd om met mij te praten over onder andere het belang van goede ademhaling, spiritualiteit, voedsel en superfoods. Hij deelt zijn mening over de medische wereld en de farmaceutische industrie, en ja: daar hoort ook de zoektocht naar een coronavaccin bij.
https://kukuru.nl/2020/08/12/jesse-van-der-velde-kukuru-19/#page-content
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