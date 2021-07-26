Ave María - Sacra I Varios artistas - 320bkps HD JGR

Les presento la parte 1 de 2, de varias versiones de Ave María, tanto la escrita por Schubert como de Gounod-Bach, en su modalidad que denomino Sacra (que cubre el estilo e interpretación de la obra original); también habrá otras 2 partes pero en "modo" Popular, esto es: transcripciones e interpretaciones libres o con variaciones a la obra original, etc.

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Sobre las obras:

--Schubert.-

Franz Peter Schubert, 31 de enero 1797 - Himmelpfortgrund, Austria, o Viena, Imperio Habsburgo - 19 de noviembre 1828 - Viena, Imperio austríaco.

--Gounod-Bach.-

Esta Ave María es una composición sobre el texto en latín Avemaría publicado originalmente en 1853 con la Méditation sur le Premier Prélude de Piano de S. Bach. En una melodía del compositor romántico francés Charles Gounod, especialmente diseñada para ser superpuesta sobre el Preludio No. 1 en do mayor, BWV 846, del Libro I de J. S. Bach, El clave bien temperado, escrito 137 años antes.

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Intérpretes.-

1.- Ave Maria Gounod-Bach - Benjamino Gigli (20 de marzo 1890 - 30 de noviembre 1957. Cantante de ópera italiano, es considerado ampliamente como uno de los mayores tenores de su generación. Durante la década de los 20s dominó el género masculino de los cantantes de ópera.

2.- Ave Maria Arreglo - José Luis Duval

3.- Ave Maria Gounod-Bach - Lesley Garrett

4.- Ave Maria Gounod-Bach - Luciano Pavarotti

5.- Ave Maria Gounod-Bach - Sarah Brightman

6.- Ave Maria Gounod-Bach Instrum.

7.- Ave Maria Schubert - José Luis Duval

8.- Ave Maria Schubert - Juan Diego Flórez - Orchestra del Teatro Comunale di Bologna · Michele Mariotti