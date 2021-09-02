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Soirée de lancement de LaUneTV - 2 septembre 2021
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2 views • September 03, 2021
2 septembre 2021 : https://rumble.com/vm0d6f-soiree-de-lancement-de-la-une-tv.html
Rumble : https://rumble.com/c/c-1037294
Soirée exceptionnelle de lancement de la nouvelle chaîne de télévision LA UNE TV animée par Richard Boutry et Natacha WERUP. média alternatif francophone.
Nota : la vidéo commence de suite sur le direct, sans les douze minutes d'attente de début, avec l'image fixe.
Présentation assez longue, début véritablement de l'émission et des interventions des invités à partir de la minute 17.
Rumble : https://rumble.com/c/c-1037294
Soirée exceptionnelle de lancement de la nouvelle chaîne de télévision LA UNE TV animée par Richard Boutry et Natacha WERUP. média alternatif francophone.
Nota : la vidéo commence de suite sur le direct, sans les douze minutes d'attente de début, avec l'image fixe.
Présentation assez longue, début véritablement de l'émission et des interventions des invités à partir de la minute 17.
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