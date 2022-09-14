Marked for extinction, we are

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Fifty years in the making...
Usufruct
https://1library.net/article/extinguishment-of-usufruct-art-usufruct-is-extinguished.zg2w938y
What they did 1973
Australian Citizenship Act 1973
legislation.gov.au/Details/C2004A00041
Royal Styles and Titles Act 1973
legislation.gov.au/Details/C2004A00044
Medicare Australia Act 1973
legislation.gov.au/Details/C2008C00265