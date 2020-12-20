El condor herido - Transcribiendo los acordes - parte 1 - Diomedes Díaz

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Esta obra musical puede estar protegida por los derechos de autor. Este video se produjo con la finalidad de criticar, considerar, examinar, analizar, y estudiar la obra musical.

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17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use A continuación nos vemos a la tarea de transcribir una canción vallenata con sus acordes para que ustedes aprecien el cómo lo hago. Esta es una serie de 2 partes para esta canción del "Cacique de la Junta" llamada "El Condo Herido". Espero que la disfruten y comenten sus experiencias transcribiendo sus propias canciones.Subido originalmente a YouTube https://www.youtube.com/watch?v=k5aNpKm3Xok el 19 de diciembre de 2014.Listas automáticas:GuitarraVallenata AcompañanteTecnicas para acompañar:Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)Contacto: [email protected] Sitio oficial: https://guitarravallenata.org Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:1. viendo mis vídeos de principio a fin2. dejando tu comentario;3. dejandome saber si te gustó/disgustó;4. y compartiéndolo con tus redes sociales.#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #ColombiaSalvedad:Esta obra musical puede estar protegida por los derechos de autor. Este video se produjo con la finalidad de criticar, considerar, examinar, analizar, y estudiar la obra musical.Disclaimer:17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use Keywords colombiavallenatoguacharacavalleduparguitarravallenata

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