Zahnradtechnologie im antiken Griechenland

Vor 120 Jahren entdeckten Taucher vor der griechischen Insel Antikythera ein Schiffswrack. Was sie fanden, veränderte unser Verständnis der Menschheitsgeschichte für immer. Der mysteriöse Anikythera-Mechanismus hat seitdem die Fantasie von Archäologen, Mathematikern und Wissenschaftlern beflügelt. Jetzt lüften Experten mit Hilfe der neusten 3D-Röntgen- und Modellierungstechnologie die Geheimnisse und finden heraus wozu diese Maschine fähig war.



Video von :

Harriet Constable



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Originalvideo 👉 https://youtu.be/qqlJ50zDgeA