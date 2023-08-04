Zahnradtechnologie im antiken Griechenland

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Vor 120 Jahren entdeckten Taucher vor der griechischen Insel Antikythera ein Schiffswrack. Was sie fanden, veränderte unser Verständnis der Menschheitsgeschichte für immer. Der mysteriöse Anikythera-Mechanismus hat seitdem die Fantasie von Archäologen, Mathematikern und Wissenschaftlern beflügelt. Jetzt lüften Experten mit Hilfe der neusten 3D-Röntgen- und Modellierungstechnologie die Geheimnisse und finden heraus wozu diese Maschine fähig war.
Video von :
Harriet Constable
Veröffentlicht von:
BBC Reel 👉 https://www.bbc.com/reel
Originalvideo 👉 https://youtu.be/qqlJ50zDgeA