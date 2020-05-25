Jean-Jacques Crevecoeur - CDL39 - Faire face au lavage de cerveau de la propagande médiatique - Conversation du lundi #39

luciole 1084 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

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Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur :





Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.

Veuillez COPIER dès maintenant ce lien :



Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.



Pour visionner ma vidéo de samedi 23 mai (5 actions immédiates pour défendre vos libertés et vos droits), cliquez sur ce lien :



Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien :



Dans cette période très particulière de notre histoire, nous sommes confrontés à des personnes désorientées et en état de sidération, à un tel point qu'elles développent des comportements d'agressivité à l'égard de toute personne ne partageant pas leur angoisse de mort… Lorsqu'on leur met des faits objectifs devant leurs yeux, elles réagissent souvent par le rejet et le déni…



Comment les aborder lorsqu'elles sont incapables de réfléchir, de faire appel à leur bon sens ou de faire confiance dans leur système immunitaire ?



Comment faire face à leurs réactions d'incrédulité, de résistance, de déni ou d'agressivité lorsque vous essayez de les convaincre qu'elles ne possèdent peut-être pas les bonnes informations ?



Comment - surtout - les aider à cheminer par elles-mêmes pour retrouver leur propre libre-arbitre et leur propre capacité de jugement dans un contexte plus que désorientant ?







Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos :

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*** QUI SUIS-JE ***



Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.



Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.



Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.



A travers ce partage, je veux :



— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;

— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;

— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.



Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.

REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien :



Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.





*** La plateforme ÉMERGENCES ***



Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.



La création de cette plateforme répond à deux constats :



— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;



— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.



C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.



Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.



DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien :



ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.



**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** Import 24 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=sGjGRweQmy8 Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0 Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.Pour visionner ma vidéo de samedi 23 mai (5 actions immédiates pour défendre vos libertés et vos droits), cliquez sur ce lien : https://youtu.be/JKN6KHVz7pM Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee Dans cette période très particulière de notre histoire, nous sommes confrontés à des personnes désorientées et en état de sidération, à un tel point qu'elles développent des comportements d'agressivité à l'égard de toute personne ne partageant pas leur angoisse de mort… Lorsqu'on leur met des faits objectifs devant leurs yeux, elles réagissent souvent par le rejet et le déni…Comment les aborder lorsqu'elles sont incapables de réfléchir, de faire appel à leur bon sens ou de faire confiance dans leur système immunitaire ?Comment faire face à leurs réactions d'incrédulité, de résistance, de déni ou d'agressivité lorsque vous essayez de les convaincre qu'elles ne possèdent peut-être pas les bonnes informations ?Comment - surtout - les aider à cheminer par elles-mêmes pour retrouver leur propre libre-arbitre et leur propre capacité de jugement dans un contexte plus que désorientant ?Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC *** QUI SUIS-JE ***Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.A travers ce partage, je veux :— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunaut Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.*** La plateforme ÉMERGENCES ***Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.La création de cette plateforme répond à deux constats :— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/CatalogueEmergences ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** http://bit.ly/Rejoignezlacommunaut Keywords liberationdesinformationcovid19prison mentale

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