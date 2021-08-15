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ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ ‟ΑΜΑΛ” ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΙΟ
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30 views • August 15, 2021
ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ «ΑΜΑΛ» ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΙΟ https://ugetube.com/watch/lR7JdYZSzzFmYJc , https://rumble.com/vl61fz-35553743.html . ΓΙΑΤΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΠΟΜΠΕΣ ΑΜΟΛΥΝΤΕΣ... ΠΗΓΗ: https://youtu.be/8DDUlnWtcUs .
ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ; Ριπές ανέμων με ταχύτητα 111 χιλιομέτρων καταγράφηκαν στο Πόρτο Τήνου. ΠΗΓΗ: https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1884 .
ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ; Ριπές ανέμων με ταχύτητα 111 χιλιομέτρων καταγράφηκαν στο Πόρτο Τήνου. ΠΗΓΗ: https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=1884 .
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