ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι! [Ντοκιμαντέρ – GR Subs]

Τα Ηνωμένα Έθνη αναπτύσσουν επί του παρόντος την Ατζέντα 2030, με τους περιβόητους "στόχους βιωσιμότητας". Αυτό το παγκόσμιο σχέδιο στοχεύει να μεταμορφώσει πλήρως κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης: τροφή, σεξουαλικότητα, οικογένεια, εργασία, οικονομικά, υγεία, εκπαίδευση, τα πάντα!

Αυτό υποτίθεται ότι θα βάλει τέλος στη φτώχεια, την πείνα, την ανισότητα, την αρρώστια και άλλα κακά πράγματα. Ένας πρώην εκτελεστικός διευθυντής που εργάστηκε στον ΟΗΕ για δύο δεκαετίες, περιγράφει μια διαφορετική εκδοχή.

Εξηγεί ότι ο ΟΗΕ ελέγχεται από εγκληματίες που τον χρησιμοποιούν για να πλουτίζουν και να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα.

Πώς μία και μόνη εταιρεία κατέχει ουσιαστικά ολόκληρο τον κόσμο, ποιες είναι οι σκοτεινές οντότητες που ελέγχουν τις περισσότερες κυβερνήσεις, πώς οι εκλογές μας είναι στημένες για να τοποθετηθούν οι μαριονέτες των εγκληματιών, πώς ο καιρός μας χειραγωγείται για να δημιουργηθεί η "κλιματική αλλαγή", και ακόμη πώς οι πανδημίες ενορχηστρώνονται για να επιβληθεί η τυραννία στην ανθρωπότητα. Τα πάντα είναι 100% τεκμηριωμένα και μπορούν να ελεγχθούν εκτενώς με εκατοντάδες αναφορές.

Πηγή: https://rumble.com/v27ggd7-secrets-of-the-united-nations-what-everyone-should-know.html

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