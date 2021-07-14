© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ANOTHER GRAPHENE CORONAVIRUS PATENT FOUND + BIG PHARMA MAFIA MURDERS HAITI PRESIDENT?
Follow
0
Share
Report
60 views • July 14, 2021
tangentopolis feat. Russ Brown Reports
=============
(world orders review)
=============
Another Graphene Coronavirus Patent Found & Big Pharma Murdered Haiti President
[SHARE] https://www.bitchute.com/video/WOnfz7YpvAXZ/
-----------------------------
SEE: https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
-----------------------------
https://carter-heavy-industries.com/2021/07/09/what-is-graphene-oxide/
=============
review & subscribe to Russ Brown Reports @ https://www.bitchute.com/channel/russbrown/
=============
GRAPHENE NANO HIVE MIND & the Circle Of Light [2019] (Russ Brown)
https://www.bitchute.com/video/KpkAVuAHcq4D/
OPERATION CRIMSON MIST & the Coming GENOCIDE by VAXXED (Mind-Controlled ZOMBIES) https://www.bitchute.com/video/LsRcLFb5GFTY/
GRAPHENE OXIDE, MAGNETO-NANO VECTOR ATTACK = PRE PLANNED 'MASS GENOCIDE'?
https://www.bitchute.com/video/5CcVeOjf9fDS/
Is the SPIKE PROTEIN the DARPA PRION WEAPON?
https://www.bitchute.com/video/OPgxkXPC5stZ/
A.I. & SELF-REPLICATING NANOBOTS (INSIDE US)
https://www.bitchute.com/video/nQiNZlquYi77/
Magnetic Nanoparticles Triggered by 5G (Russ Brown)
https://www.bitchute.com/video/hZ1L51Rm8WwD/
"MAGNETO-GENETICS" (Peter Littlewood, University of Chicago)
https://www.bitchute.com/video/1Di7B0ksvJop/
Magnetics? Genetics; those crazy Zetetics Covid-19 VaccineS & Lockdowns
https://www.bitchute.com/video/0eGoeNNNyC0a/
NANO MAGNETO-FECTION RNA STRINGS (Logic Before Authority)
https://www.bitchute.com/video/AI3EvQjALSF3/
"MAGNETO-GENETICS" / FERRITIN / DNA / NANO (& Vaccine Technologies) [TLAV (21.05.17)]
https://www.bitchute.com/video/jGtSdTDp2b6L/
The (Unacknowledged) DANGER Of NANOPARTICLES (TLAV Reports, Jun 04, 2021)
https://www.bitchute.com/video/bWpXK5iL4MxW/
(AGENDA 2025) Looks Like Rain, mRNA, Covid Vaccines; Prion Diseases, DEPOP
https://www.bitchute.com/video/UjNpgmBQ11sN/
Exploring 'The Open Conspiracy' ((BIO-DIGITAL "CONVERGENCE")) [TLAV (21.05.17)
https://www.bitchute.com/video/CV6EqK9pCxGT/
(JERRY DAY) WE ARE AT WAR BUT NOBODY TOLD YOU
https://www.bitchute.com/video/XbnJsIGOn7s6/
Was Magnetism INTENTIONALLY Added to 'Vaccine' to Help "Force mRNA Through" Entire
https://www.bitchute.com/video/ogehHSK2ee3j/
Dr. Pierre Gilbert (1995) 'Globalist Tyranny, Freemasons & Zombies' FULL SPEECH
https://www.bitchute.com/video/0z1LJA5m8hib/
ASTRAZENECA-BIOWEAPON-VAXX? 'Baudette {S}' Protein 'IBV' Vector + Exosomes/Nanoparticles https://www.bitchute.com/video/wdx6S4wpvOgU/
FINALLY!!! Vaccine Depopulation Agenda "CONFIRMED" ? SPIKE PROTEIN ATTACK!
https://www.bitchute.com/video/i3BHMqLyPvE5/
GOV Docs of 2002 Reveal 20 Year Plan To ‘Alter Evolution’ With Nanotechnology (TLAV)
https://www.bitchute.com/video/UAl1E24UTSny/
G7, COVID CONOLOGY, COMMON PURPOSES
https://www.bitchute.com/video/YTPTSWX7Odmw/
(THE WAR UPON US) Open Your Eyes To All Their Lies (ShakingMyHead)
https://www.bitchute.com/video/2ZI1AeOhuLOn/
(TLAV, 07 Jun, 21) Inhaled 'Nanobodies'; Pfizer Skipped Critical Testing [Exposed]
https://www.bitchute.com/video/5tRE7qfoMVoW/
CAUTION! "SPIKE PROTEIN" By '"Itself" Can 'Shed' & Cause Disease [Studies Confirm] (TLAV)
https://www.bitchute.com/video/VfkOTYX5LCSo/
"SELF-SPREADING" HUMAN 'VACCINES' ? (TLAV Report)
https://www.bitchute.com/video/9dCXKZvicb3g/
ZOMBIE WORLD (CORONAVIRUS [VAXXX] APOCALYPSUS)
https://www.bitchute.com/video/Q32Eg0jbvBFA/
ROCKEFELLER'S ''MENINGITIS VAXXINE''... WAS THE SPANISH FLU PANDEMIC!
https://www.bitchute.com/video/Fk9PKgddN0sT/
ROCKEFELLER'S (MEDICAL MAFIA) CONTROL SYSTEM
https://www.bitchute.com/video/J2q3wrMd3wxZ/
Rockefeller's DOUBLE GAME in GMO Foods & EUGENICS
https://www.bitchute.com/video/XFp0xqwo3zwW/
GLOBAL MEDICAL MAFIA - Rockefeller Death Cult (Learn The Truth)
https://www.bitchute.com/video/zUm9vVy9TXIQ/
U.N. & CENTRAL BANKS (A ROCKEFELLER & ROTHSCHILD COUP)
https://www.bitchute.com/video/e30bUMvXvpxx/
C(o)vid World Dis-order - A Dystopian Scenario (Of Lockstep & the Rockefeller Foundation Endgame) https://www.bitchute.com/video/JGWVbMdGrKhT/
ROCKEFELLER FILE (1976) [+ SENARIOS [LOCK-STEP] (2010) in Review] [audio-book]
https://www.bitchute.com/video/sapSIJnRENUR/
HEAVY MASSIVE JUNKER (ID2020, COVID19 , VACCINE/RFID, ROTHSCHILD-ROCKEFELLER NWO) https://www.bitchute.com/video/jzbcCjKfwYxS/
EUGENICS [The Rockefeller Connection] (QUICK & SLOW wt SPIRO)
https://www.bitchute.com/video/5BlzWQon47zW/
'ROCKEFELLER', the 'FDA'; the Rise of 'BIGPHARMA' & the 'CANCER-INDUSTRY'
https://www.bitchute.com/video/3uga9V82Az3Q/
Rockefeller Foundation (The Funding of Massive Government Infiltration & Sociocultural Astroturfing) https://www.bitchute.com/video/cskzC4vTrb9y/
=============
(world orders review)
=============
Another Graphene Coronavirus Patent Found & Big Pharma Murdered Haiti President
[SHARE] https://www.bitchute.com/video/WOnfz7YpvAXZ/
-----------------------------
SEE: https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
-----------------------------
https://carter-heavy-industries.com/2021/07/09/what-is-graphene-oxide/
=============
review & subscribe to Russ Brown Reports @ https://www.bitchute.com/channel/russbrown/
=============
GRAPHENE NANO HIVE MIND & the Circle Of Light [2019] (Russ Brown)
https://www.bitchute.com/video/KpkAVuAHcq4D/
OPERATION CRIMSON MIST & the Coming GENOCIDE by VAXXED (Mind-Controlled ZOMBIES) https://www.bitchute.com/video/LsRcLFb5GFTY/
GRAPHENE OXIDE, MAGNETO-NANO VECTOR ATTACK = PRE PLANNED 'MASS GENOCIDE'?
https://www.bitchute.com/video/5CcVeOjf9fDS/
Is the SPIKE PROTEIN the DARPA PRION WEAPON?
https://www.bitchute.com/video/OPgxkXPC5stZ/
A.I. & SELF-REPLICATING NANOBOTS (INSIDE US)
https://www.bitchute.com/video/nQiNZlquYi77/
Magnetic Nanoparticles Triggered by 5G (Russ Brown)
https://www.bitchute.com/video/hZ1L51Rm8WwD/
"MAGNETO-GENETICS" (Peter Littlewood, University of Chicago)
https://www.bitchute.com/video/1Di7B0ksvJop/
Magnetics? Genetics; those crazy Zetetics Covid-19 VaccineS & Lockdowns
https://www.bitchute.com/video/0eGoeNNNyC0a/
NANO MAGNETO-FECTION RNA STRINGS (Logic Before Authority)
https://www.bitchute.com/video/AI3EvQjALSF3/
"MAGNETO-GENETICS" / FERRITIN / DNA / NANO (& Vaccine Technologies) [TLAV (21.05.17)]
https://www.bitchute.com/video/jGtSdTDp2b6L/
The (Unacknowledged) DANGER Of NANOPARTICLES (TLAV Reports, Jun 04, 2021)
https://www.bitchute.com/video/bWpXK5iL4MxW/
(AGENDA 2025) Looks Like Rain, mRNA, Covid Vaccines; Prion Diseases, DEPOP
https://www.bitchute.com/video/UjNpgmBQ11sN/
Exploring 'The Open Conspiracy' ((BIO-DIGITAL "CONVERGENCE")) [TLAV (21.05.17)
https://www.bitchute.com/video/CV6EqK9pCxGT/
(JERRY DAY) WE ARE AT WAR BUT NOBODY TOLD YOU
https://www.bitchute.com/video/XbnJsIGOn7s6/
Was Magnetism INTENTIONALLY Added to 'Vaccine' to Help "Force mRNA Through" Entire
https://www.bitchute.com/video/ogehHSK2ee3j/
Dr. Pierre Gilbert (1995) 'Globalist Tyranny, Freemasons & Zombies' FULL SPEECH
https://www.bitchute.com/video/0z1LJA5m8hib/
ASTRAZENECA-BIOWEAPON-VAXX? 'Baudette {S}' Protein 'IBV' Vector + Exosomes/Nanoparticles https://www.bitchute.com/video/wdx6S4wpvOgU/
FINALLY!!! Vaccine Depopulation Agenda "CONFIRMED" ? SPIKE PROTEIN ATTACK!
https://www.bitchute.com/video/i3BHMqLyPvE5/
GOV Docs of 2002 Reveal 20 Year Plan To ‘Alter Evolution’ With Nanotechnology (TLAV)
https://www.bitchute.com/video/UAl1E24UTSny/
G7, COVID CONOLOGY, COMMON PURPOSES
https://www.bitchute.com/video/YTPTSWX7Odmw/
(THE WAR UPON US) Open Your Eyes To All Their Lies (ShakingMyHead)
https://www.bitchute.com/video/2ZI1AeOhuLOn/
(TLAV, 07 Jun, 21) Inhaled 'Nanobodies'; Pfizer Skipped Critical Testing [Exposed]
https://www.bitchute.com/video/5tRE7qfoMVoW/
CAUTION! "SPIKE PROTEIN" By '"Itself" Can 'Shed' & Cause Disease [Studies Confirm] (TLAV)
https://www.bitchute.com/video/VfkOTYX5LCSo/
"SELF-SPREADING" HUMAN 'VACCINES' ? (TLAV Report)
https://www.bitchute.com/video/9dCXKZvicb3g/
ZOMBIE WORLD (CORONAVIRUS [VAXXX] APOCALYPSUS)
https://www.bitchute.com/video/Q32Eg0jbvBFA/
ROCKEFELLER'S ''MENINGITIS VAXXINE''... WAS THE SPANISH FLU PANDEMIC!
https://www.bitchute.com/video/Fk9PKgddN0sT/
ROCKEFELLER'S (MEDICAL MAFIA) CONTROL SYSTEM
https://www.bitchute.com/video/J2q3wrMd3wxZ/
Rockefeller's DOUBLE GAME in GMO Foods & EUGENICS
https://www.bitchute.com/video/XFp0xqwo3zwW/
GLOBAL MEDICAL MAFIA - Rockefeller Death Cult (Learn The Truth)
https://www.bitchute.com/video/zUm9vVy9TXIQ/
U.N. & CENTRAL BANKS (A ROCKEFELLER & ROTHSCHILD COUP)
https://www.bitchute.com/video/e30bUMvXvpxx/
C(o)vid World Dis-order - A Dystopian Scenario (Of Lockstep & the Rockefeller Foundation Endgame) https://www.bitchute.com/video/JGWVbMdGrKhT/
ROCKEFELLER FILE (1976) [+ SENARIOS [LOCK-STEP] (2010) in Review] [audio-book]
https://www.bitchute.com/video/sapSIJnRENUR/
HEAVY MASSIVE JUNKER (ID2020, COVID19 , VACCINE/RFID, ROTHSCHILD-ROCKEFELLER NWO) https://www.bitchute.com/video/jzbcCjKfwYxS/
EUGENICS [The Rockefeller Connection] (QUICK & SLOW wt SPIRO)
https://www.bitchute.com/video/5BlzWQon47zW/
'ROCKEFELLER', the 'FDA'; the Rise of 'BIGPHARMA' & the 'CANCER-INDUSTRY'
https://www.bitchute.com/video/3uga9V82Az3Q/
Rockefeller Foundation (The Funding of Massive Government Infiltration & Sociocultural Astroturfing) https://www.bitchute.com/video/cskzC4vTrb9y/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.