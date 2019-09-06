Das kabbalistische Netzwerk hinter den Rothschilds

Trau keinem PromiZu Wolfgang Eggerts Hörbuch:"Dieses Video liegt mir sehr am Herzen, weil es den höchstwahrscheinlich innersten Kern der Neuen Weltordnung ins Visier nimmt. Es werden Zusammenhänge erklärt und Fakten genannt, die für das Verständnis der heutigen Zustände essenziell sind. Hier wird erläutert, was sich wirklich hinter Zionismus, Freimaurerei, dem Aufstieg der Rothschild-Familie und der geplanten Weltregierung verbergen könnte, nämlich Sabbateanismus bzw. Frankismus! Die Rothschilds scheinen nur einer der Köpfe eines viel grösseren Okkult-Netzwerks zu sein, in dessen Mittelpunkt die Kabbala steht."