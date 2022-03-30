LHC - O Acelerador de Partículas | É realmente um portal para outra dimensão?

O LHC (acelerador de partículas) é realmente a máquina do fim dos tempos?Todas as perguntas que o homem busca na religião, desde o início dos séculos, sua origem, de onde viemos, para onde nós vamos, pode ser respondida pelo acelerador de partículas?A ciência busca substituir a religião com respostas através desta máquina?O LHC, é a máquina mais complexa criada pelo homem, saiba tudo a respeito deste colisor de partículas atômicas que fica na fronteira entre Suíça e França.As instalações do CERN realmente revelam algum tipo de mistério sobrenatural?Saiba realmente tudo o que ninguém jamais contou a respeito do acelerador de partículas!Siga-nos nas redes sociais!