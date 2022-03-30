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LHC - O Acelerador de Partículas | É realmente um portal para outra dimensão?
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26 views • March 30, 2022
O LHC (acelerador de partículas) é realmente a máquina do fim dos tempos?
Todas as perguntas que o homem busca na religião, desde o início dos séculos, sua origem, de onde viemos, para onde nós vamos, pode ser respondida pelo acelerador de partículas?
A ciência busca substituir a religião com respostas através desta máquina?
O LHC, é a máquina mais complexa criada pelo homem, saiba tudo a respeito deste colisor de partículas atômicas que fica na fronteira entre Suíça e França.
As instalações do CERN realmente revelam algum tipo de mistério sobrenatural?
Saiba realmente tudo o que ninguém jamais contou a respeito do acelerador de partículas!
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https://linktr.ee/fimdostempos
Todas as perguntas que o homem busca na religião, desde o início dos séculos, sua origem, de onde viemos, para onde nós vamos, pode ser respondida pelo acelerador de partículas?
A ciência busca substituir a religião com respostas através desta máquina?
O LHC, é a máquina mais complexa criada pelo homem, saiba tudo a respeito deste colisor de partículas atômicas que fica na fronteira entre Suíça e França.
As instalações do CERN realmente revelam algum tipo de mistério sobrenatural?
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