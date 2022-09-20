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Очевидно, час нашої земної подорожі практично закінчився. Перехід у нову епоху певною мірою і у певному ракурсі бачать навіть невіруючі. Часто вони бачать більше ніж, ті хто покликані бути зрячими. Саме тому Господь спонукає записати цей матеріал. Можливо він буде останнім, адже без сумніву - дуже скоро відбудеться наше підхоплення на зустріч із Господом Ісусом Христом — наш Наречений Ієшуа ха Машіах ось-ось прийде.
Пропонуємо матеріали для тих, які залишаться після підхоплення церкви. Ці люди вступлять у найжахливіший час в історії людства. На жаль, таких буде більшість. Зазначені матеріали, на підставі Біблії, допоможуть знайти відповіді на питання, як знайти спасіння протягом останніх 7 років існування світу в його поточному вигляді. Вказані матеріали доступні за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1LMlLNT5ITsdxzBa4Qph47zZINPaO8eQM
Роздрукуйте, дослідіть, поширте.
https://harpazo.site/prorochestva/pidkhoplennia-tserkvy-2022-i-pochatok-7-rokiv-skorboty/ - Підхоплення Церкви 2022 і початок 7 років Скорботи? 18 біблійних свідоцтв та матеріали для тих, хто залишиться