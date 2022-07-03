Las inoculaciones de Pfizer y por qué hacen más daño que bien. Informe de la 'Canadian Covid Care Alliance'

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Mirando el ensayo clínico de Pfizer para entender mejor los datos de eficacia y seguridad usados para conseguir la autorización de uso de emergencia y otros problemas con estas inoculaciones.
Doblado en español con permiso del Canadian COVID Care Alliance
https://www.canadiancovidcarealliance.org/
Su PDF:
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf