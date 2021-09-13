© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 15
Follow
2
Share
Report
11 views • September 13, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 15. https://youtu.be/OYcWiIv7Q_U
Читает Автор.
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.»). https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-15#tv
Книга «Чудо Познания». https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Греховность и праведность в человеке.
02:17 — О супружеских союзах.
03:13 — Откуда берётся музыка?
05:12 — О стадности.
05:12 — Наполнение Светом души.
05:12 — Вся реальность — лишь игра воображения?
05:12 — Что такое Додекаэдрон?
Источник: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-15
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)). https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Читает Автор.
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.»). https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-15#tv
Книга «Чудо Познания». https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
«Наука о Свете и Его Трансформации» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Греховность и праведность в человеке.
02:17 — О супружеских союзах.
03:13 — Откуда берётся музыка?
05:12 — О стадности.
05:12 — Наполнение Светом души.
05:12 — Вся реальность — лишь игра воображения?
05:12 — Что такое Додекаэдрон?
Источник: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-15
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)). https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Keywords
societymaitreyakalki avatarprophecies prorochestvapredictions predskazaniyaculture kulturaart iskusstvomother of the world mater miramaria devi christosvictoria preobrazhenskayamessiah messiyasavior spasitelnitsathe cosmic poliart of the third millennium kosmicheskoye poliiskusstvo tretyego tysyacheletiyausmalosvictoria ramahakalimahdi makhdiakmat akmatahmad akhmadsecond coming vtoroye prishestviyequantum leap kvantovyy skachok transformation preobrazheniye era of light era svetagolden age zolotoy vek era mother of the world epokha materi mirareligion religiya sophia second coming
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.