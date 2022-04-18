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"50 000€ σε όποιον βρει μισό στοιχείο ενοχής"
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34 views • April 18, 2022
Ο Η.Κασιδιάρης δίνει την εγγύηση των 50.000€ σε όποιον δικαστή, εισαγγελέα, δικηγόρο ή απλό πολίτη καταφέρει να ανακαλύψει μισό ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του, στην κατάπτυστη και πολιτικά υπαγορευμένη απόφαση καταδίκης του, των 12.000 χιλιάδων σελίδων. Έπεσαν οι μάσκες της διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη, που για μια ακόμη φορά χρησιμοποίησε το παραδικαστικό της κύκλωμα, για να χτυπήσει τον μοναδικό πραγματικό της αντίπαλο.
Σχολιάζει επίσης την μεγάλη επιτυχία της Marine Le Pen στις γαλλικές εκλογές, καθώς και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για το κύμα της ακρίβειας που πλήττει τον ελληνικό λαό.
Σχολιάζει επίσης την μεγάλη επιτυχία της Marine Le Pen στις γαλλικές εκλογές, καθώς και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για το κύμα της ακρίβειας που πλήττει τον ελληνικό λαό.
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