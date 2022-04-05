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Les lois universelles - Développement personnel - Je suis créateur
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0 view • April 05, 2022
Bonjour. Souhaitez-vous visiter Les Lois Universelles ? Ceci est un blog créé pour votre émancipation personnelle. L'auteur de ces articles, n'est personne d'autre que Hakob Sahakyan. Un jeune homme passionné par le développement personnel depuis ses 16 ans.
Il a créé ce blog pour partager ses connaissances et ses expériences avec les personnes qui sont tout comme lui en quête de croissance personnelle.
Quotidiennement il partage des articles traitant sur des sujets très intéressants, tel que la programmation neuro linguistique, les sept lois universelles, sur l'intelligence émotionnelle, à propos de la gestion du temps et des priorités, sans oublié bien-sûr les 14 lois universelles qui gouvernent notre univers.
Ce blog est un refuge pour tout être qui veut apprendre et à développer la sagesse et à acquérir des compétences utiles pour la vie de tous les jours.
Alors, je vous invite d'ores et déjà à consulter les articles et à donner vos avis qui comptent beaucoup pour Hakob. Il est également joignable par email et depuis les réseaux sociaux tel que Facebook et Instagram.
A très bientôt !
Il a créé ce blog pour partager ses connaissances et ses expériences avec les personnes qui sont tout comme lui en quête de croissance personnelle.
Quotidiennement il partage des articles traitant sur des sujets très intéressants, tel que la programmation neuro linguistique, les sept lois universelles, sur l'intelligence émotionnelle, à propos de la gestion du temps et des priorités, sans oublié bien-sûr les 14 lois universelles qui gouvernent notre univers.
Ce blog est un refuge pour tout être qui veut apprendre et à développer la sagesse et à acquérir des compétences utiles pour la vie de tous les jours.
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