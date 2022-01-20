Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Joe Rogan του Robert Malone, 30 Δεκεμβρίου 2021

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41 views • January 20, 2022

Αυτή θα μπορούσε απλώς να είναι η πιο σημαντική συζήτηση σχετικά με την κατάσταση του COVID. Το αρχικό βίντεο έχει διάρκεια πάνω από 3 ώρες και η πλήρης μεταγραφή είναι εδώ ( https://theconservativetreehouse.com/blog/2022/01/03/transcript-of-joe-rogan-interviewing-dr-robert-malone/ ). Αυτό καλύπτει τις καλύτερες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, ένα άλλο βίντεο που ακολουθεί. Ο Δρ Ρόμπερτ Μαλόουν είναι ο εφευρέτης των εννέα πρωτότυπων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εμβολίου mRNA, τα οποία αρχικά κατατέθηκαν το 1989 και της επιμόλυνσης RNA. Σε αυτό το βίντεο καλύπτουν τα προσόντα και το έργο του Δρ Malone σχετικά με τη δυνατότητα να μιλήσει σε αυτά τα θέματα, τον ρόλο του στο ρυθμιστικό έργο εμβολίων και φαρμάκων στις ΗΠΑ, την απαγόρευσή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ευρεία και συντονισμένη μομφή για πληροφορίες, τη βιοηθική και την ενημερωμένη συναίνεση , έγκαιρη θεραπεία και επαναχρησιμοποιημένα φάρμακα, ο ρόλος του FDA, του ΠΟΥ και άλλων στην απόκρυψη της Υδροξυχλωροκίνης, της Ιβερμεκτίνης και άλλων υποψηφίων φαρμάκων, η υπεροχή της φυσικής ανοσίας, οι παρενέργειες του εμβολίου και ο ρόλος των Τ-κυττάρων. (Βίντεο με υπότιτλους, 59 λεπτά). Keywords vaccinesjoe rogancovidmrnarobert malonerepurposed drugs

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