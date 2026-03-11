Нападение Израиля 🇮🇱 и США 🇺🇸 на 🇮🇷 Иран в Пурим. Война в 21-22 главах Исаии. Козёл 🐐 с Запада (Греции) против Персии (Ирана). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 1 марта 2026 г.

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ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1fYBdzNonbR4BkziUFeMgFu6MEifvL7fF/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1bMRkJdOEY2r19TOMeolzPpb_rnwn7uNK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1fRMmPdbK34kGC6c8DX3VymfEovUH0RcB/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1VzZsKyGoA2WQymoOXRaQy0_ZcX2NdYZH/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1YGFLiRX4kMdAxiCR5Vbnh4-A1CdlFl2R/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LWye345gKjsyHLQORnluDxvul3mMTEuu/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Календарь Еноха на 2026 г.
на английском
2026 Enoch Calendar: https://drive.google.com/file/d/1ZXAU-fux_69HIKcFnwgQ4CkOcvf7-0Pu/view?usp=drivesdk
2026 Digital Enoch Calendar: https://drive.google.com/file/d/14nWBURD3q4IQiwenDSZCYCSKZCCdizUv/view?usp=drivesdk
на русском
pdf https://drive.google.com/file/d/1rbF8NMVeuVf8yBhcNyDvqzD2kAZ361tE/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1ENllU076dzg4ea0w0T8qMPMOeo1BSt1r/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1e9vczJKMAkJTxzm9K1arAw8NjJ9Cz8vc/view?usp=sharing
Видео Лиланда (англ) Israel USA vs Persia Medes - Isa 21-22
https://vimeo.com/manage/videos/1170321704
https://www.bitchute.com/video/9WnDB1SPyeaZ/
+ Заметки (англ) https://docs.google.com/document/d/1BYA3597vy6EW7BlhxTf-hYVwCFKhyUUH/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Копия https://www.youtube.com/watch?v=rXUU6isPhBQ&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=5
Как включить русские субтитры на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=1
28 февраля 2026 г. - Пурим по Календарю Еноха
см. https://youtu.be/fS_lTzBtCOY?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=172
русск стр 15 https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ - стр 19 https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view
Военные удары были нанесены Израилем и США по Ирану в 1-й день Пурима (13-й день Адара) - 28 февраля 2026 г.
Эта война описана в 21-22 главах Исаии.
Isa 21:2 KJV …the treacherous dealer dealeth treacherously... Go up, O Elam: besiege, O Media... = Коварный торговец/предатель поступает предательски... Восходи, Элам, осаждай, о Мидия...]
Коварный торговец/предатель — это Антихрист. В переводе Септуагинты “тот, который пренебрегает, пренебрегает; тот, который действует беззаконно, действует беззаконно” (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/isaiah/21.htm)
В каждом из этих конфликтов США вступают в переговоры с Ираном, и, пока ведутся эти переговоры, они нападают.
Древний Элам и Мидия — это области, которые раньше были частью Персидской Империи, т. е. располагались на территории современного Ирана.
Ис 21:9 и вот, едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал, пал Вавилон...
Кем представлен Вавилон? Вавилон — это 2 страны: США и Израиль. У Вавилонской Блудницы две дочери: Самария (США) и Иерусалим (Иез 23:4). Их невозможно разделить, т.к. это 2 сестры, действующие в Армагеддоне сообща и несущие миру разрушение.
- про 2 Дочери Вавилонской Блудницы, 2 Сестры – Оголу и Оголиву, Самарию и Иерусалим
см. в Протоколе от 5 мая 2024 г. https://youtu.be/ioMDM-EHHSk?t=226 https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj
и также видео Лиланда USA Israel, Two Sisters and 10 Kings https://www.youtube.com/watch?v=M5pSTATgtmA&t=10s https://www.bitchute.com/video/wXxWilMQlvuL