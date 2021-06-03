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Vivian Alexandru - 'Woman in White' (WIW) Begivenhed Part 2/2 [16.5.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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20 views • June 03, 2021
Klokken nærmer sig 16:00 og der begyndes at pakkes ned efter en hyggelig dag hvor børnene har leget. Pludselig dukker Politiet op... Så nysgerrig som jeg er kører jeg hen for at høre og filme hvad de kommer efter...

HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT!
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one

20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

Isabella Baral Müller
https://www.facebook.com/isabella.ismailovskaschneekloth

Grundlovens Kapitel VIII. § 79. Forsamlingsfrihed
LOV nr 169 af 05/06/1953 GÆLDENDE
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
"Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred."

Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/

3. maj 2021 Efter opslag med afbrænding af statsministerdukke: Vivian ....
— Vivian Alexandru risikerede otte års fængsel.
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/efter-opslag-med-afbraending-af-statsministerdukke-vivian-kraever-erstatning

https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/justitsvaesenet/politi-2/
https://da.wikipedia.org/wiki/Politiet
Politiloven LBK nr 1270 af 29/11/2019 GÆLDENDE https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1270

Må man filme alt på offentlig vej? - Svar: Ja.

https://samvirke.dk/artikler/maa-jeg-tage-billeder-af-folk-i-offentligheden
Straffeloven LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE
27. kapitel Freds- og ærekrænkelser § 264 a.
Den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650#idb761356d-9759-4027-8fec-12174a64e6c9

Må man lydoptage alt man selv deltager i? - Svar: Ja.

Straffeloven § 263, stk. 1, nr. 3 - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
Ombudsmandens opfattelse (FOU 2005.578) - https://www.retsinformation.dk/eli/fob/2005/578
DUKH Praksisnyt 54-2015 december om lydoptagelse af moder:
https://autismeliv.dk/images/hvad-maa-du/pdf/Praksisnyt_54-2015_december_om_lydoptagelse_af_moder.pdf

Vivian Anita Alexandru
Søndag den 16. maj 2021 kl. 12.30 - 16.00
Frihedsforsamling (Women In White)
Hans Tavsens Park
https://fb.me/e/C3Ss5GfA

Partiet Samfundssind:
https://www.samfundssind.online/
https://www.facebook.com/groups/1134124143650867/permalink/1140036629726285/

Vivian Alexandru
176 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCpIXfgyIP-ADVvHeN3IpQog/videos

Women In White - WIW
Offentlig gruppe
1,1 tusind medlemmer
https://www.facebook.com/groups/466926844355242

Dagens Begivenhed:
Vivian Anita Alexandru
Søndag den 16. maj 2021 kl. 12.30 - 16.00
Frihedsforsamling (Women In White)
Hans Tavsens Park
https://fb.me/e/C3Ss5GfA
--
WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM - Denmark Part 10 [15.05.2021]
Vivian Anita Alexandru fortæller.
https://www.bitchute.com/video/0yLkHaGqCbnl/

Vivian Anita Alexandru: Criminal or Freedom Fighter? [Denmark 16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/MJj3uBSxMoBd/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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