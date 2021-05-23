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SARS-COV-2 Influenza 'Test' Center Gl. Køge Landevej Copenhagen [16.04.2021]
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0 view • May 23, 2021
JEG ER FRITAGET APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
Location: https://goo.gl/maps/6tRh24vkGC4QyYT4A
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/nyt-testcenter-ved-groenttorvet-aabent/
#Massepsykose + #Massemanipulation = Predictive programming (Mkultra)
http://www.netpsych.dk/Articles.aspx?id=208
15 Nov 2020 doi: 10.7326/M20-6817. Epub.
Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Cognitive dissonance | Yuri Bezmanov, ex KGB [12-05-2021]
https://www.bitchute.com/video/tTByjuk3j6hQ/
De Grønne Monstre - Sept. 2020 (dansk undergrundsdokumentar)
https://www.bitchute.com/video/DUoVSyHxeUQP/
Yuri Bezmenov: Methods of Psychological Warfare by Joshua Philipp [09.05.2021]
https://www.bitchute.com/video/wu7QkB9KuSf3/
Yuri Bezmenov: From Open Society To Close Society [09.05.2021]
https://www.bitchute.com/video/PmeMXVqMYYqh/
Connie Ringgaard: Sandheden om Staten Del 2/2 'Samtale med Tjek Det' [12.11.2020]
https://www.bitchute.com/video/0dSV9YA45c3n/
SMHP: The Prion Apocalypse - Know Thy Satanic Enemy! [14.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/Gg88Dfu87zam/
Sygeplejeske Heidi Marina Riishøj Bruun om denne SARS-COV-2 INFLUENZA Virus [04.05.2021]
https://www.bitchute.com/video/DHi3qK5HejXc/
Alle mine danske videoer: https://rumble.com/user/KimOsboel
Per Brændgaard falsk positive
https://perbraendgaard.dk/2020/12/08/hvor-mange-positive-covid-19-test-er-falsk-positive/
https://perbraendgaard.dk/2021/01/05/al-den-snak-om-smittetal-er-absurd/
https://perbraendgaard.dk/2020/04/28/corona-det-rene-testvanvid/
https://perbraendgaard.dk/2021/01/12/de-store-problemer-med-den-syge-coronatest/
https://perbraendgaard.dk/2020/12/01/ny-dom-ny-forsking-coronatesten-kan-ikke-bevise-om-du-har-corona/
https://perbraendgaard.dk/page/19/?post_type=post
25.03.2021
https://www.berlingske.dk/danmark/hver-anden-positive-lyntest-er-falsk-positiv
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12862425/lyntest-er-ofte-falsk-positive-men-det-er-et-kendt-problem-ifoelge-ekspert/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03-25-hver-anden-positive-lyntest-er-falsk-positiv
https://www.danmarkmedmere.dk/45-pct-af-positive-lyntestsvar-er-forkerte-saadan-boer-du-reagere-hvis-du-tester-positiv-efter-lyntest/
https://www.bt.dk/samfund/hver-anden-positive-lyntest-er-falsk-positiv
https://politiken.dk/debat/kroniken/art8169711/Beregningerne-af-antallet-af-indlagte-er-igen-og-igen-helt-skæve.-Alt-for-pessimistiske.-Hvorfor-i-alverden-bliver-vi-ved-at-holde-samfundet-i-et-jerngreb-baseret-på-dem
14.04.2021 Pandemi vs. Testpandemi?
328 views•Apr 14, 2021
https://www.martinmdiversen.dk/3530-tyqnow/
https://youtu.be/k6lghk84A0s
---
18.04.2021 af Lars Boje Mathiesen
EFTERLYSNNG!!!
Ok, kære partier bag genåbningsaftalen... jeg har nu forsøgt at finde rationale i jeres beslutninger, men jeg kan ganske enkelt ikke. Hvad foregår der?
Partierne bag genåbningsaftalen har solgt idéen om corona-pas til borgerne, med at det var NØGLEN til at kunne åbne samfundet op. Men det er jo ikke hvad man gør.. så svar lige på det her...
Hvorfor er det lige at restauranter og barer skal stoppe med at servere klokken 22, når dem der er tilstede har forevist et corona-pas?
Hvorfor er det restauranter skal opretholde krav om mundbind, hvis folk har fremvist conona pas?
Hvorfor skal der være rigide afstandskrav, der gør det svært at drive forretning, når folk har fremvist corona pas.
Hvorfor er det, at der snart godt må komme tilskuere til en fodboldkamp, men ikke til speedway?
For slet ikke tale om de vanvittige automatiske nedlukningsregler i sogne, som slet ikke giver mening.
Noget, som medierne nu endelig er begyndt at interesse sig for, men som jeg faktisk advarede kraftigt imod helt tilbage den 9.april i epedimiudvalget( se referatet).
Men den del bringer de nok ikke.
Og de andre partier insisterede da også på at fortsætte med det trods advarslerne. Og nu ser vi så konsekvenserne af deres makværk.
Men lad os bare starte med det første....
Er der én...bare én politiker bag aftalen, som kan forklare danskerne, og gerne med andet end jeres mavefornemmelse, hvorfor en restaurant skal stoppe for servering klokken 22, og så lukke helt klokken 23, når I nu har indført jeres kære corona-pas..
Sæt igang!
Lars Boje Mathiesen
Sundheds- og Frihedsordfører
https://www.facebook.com/LBMathiesen/
Location: https://goo.gl/maps/6tRh24vkGC4QyYT4A
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/nyt-testcenter-ved-groenttorvet-aabent/
#Massepsykose + #Massemanipulation = Predictive programming (Mkultra)
http://www.netpsych.dk/Articles.aspx?id=208
15 Nov 2020 doi: 10.7326/M20-6817. Epub.
Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Cognitive dissonance | Yuri Bezmanov, ex KGB [12-05-2021]
https://www.bitchute.com/video/tTByjuk3j6hQ/
De Grønne Monstre - Sept. 2020 (dansk undergrundsdokumentar)
https://www.bitchute.com/video/DUoVSyHxeUQP/
Yuri Bezmenov: Methods of Psychological Warfare by Joshua Philipp [09.05.2021]
https://www.bitchute.com/video/wu7QkB9KuSf3/
Yuri Bezmenov: From Open Society To Close Society [09.05.2021]
https://www.bitchute.com/video/PmeMXVqMYYqh/
Connie Ringgaard: Sandheden om Staten Del 2/2 'Samtale med Tjek Det' [12.11.2020]
https://www.bitchute.com/video/0dSV9YA45c3n/
SMHP: The Prion Apocalypse - Know Thy Satanic Enemy! [14.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/Gg88Dfu87zam/
Sygeplejeske Heidi Marina Riishøj Bruun om denne SARS-COV-2 INFLUENZA Virus [04.05.2021]
https://www.bitchute.com/video/DHi3qK5HejXc/
Alle mine danske videoer: https://rumble.com/user/KimOsboel
Per Brændgaard falsk positive
https://perbraendgaard.dk/2020/12/08/hvor-mange-positive-covid-19-test-er-falsk-positive/
https://perbraendgaard.dk/2021/01/05/al-den-snak-om-smittetal-er-absurd/
https://perbraendgaard.dk/2020/04/28/corona-det-rene-testvanvid/
https://perbraendgaard.dk/2021/01/12/de-store-problemer-med-den-syge-coronatest/
https://perbraendgaard.dk/2020/12/01/ny-dom-ny-forsking-coronatesten-kan-ikke-bevise-om-du-har-corona/
https://perbraendgaard.dk/page/19/?post_type=post
25.03.2021
https://www.berlingske.dk/danmark/hver-anden-positive-lyntest-er-falsk-positiv
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12862425/lyntest-er-ofte-falsk-positive-men-det-er-et-kendt-problem-ifoelge-ekspert/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-03-25-hver-anden-positive-lyntest-er-falsk-positiv
https://www.danmarkmedmere.dk/45-pct-af-positive-lyntestsvar-er-forkerte-saadan-boer-du-reagere-hvis-du-tester-positiv-efter-lyntest/
https://www.bt.dk/samfund/hver-anden-positive-lyntest-er-falsk-positiv
https://politiken.dk/debat/kroniken/art8169711/Beregningerne-af-antallet-af-indlagte-er-igen-og-igen-helt-skæve.-Alt-for-pessimistiske.-Hvorfor-i-alverden-bliver-vi-ved-at-holde-samfundet-i-et-jerngreb-baseret-på-dem
14.04.2021 Pandemi vs. Testpandemi?
328 views•Apr 14, 2021
https://www.martinmdiversen.dk/3530-tyqnow/
https://youtu.be/k6lghk84A0s
---
18.04.2021 af Lars Boje Mathiesen
EFTERLYSNNG!!!
Ok, kære partier bag genåbningsaftalen... jeg har nu forsøgt at finde rationale i jeres beslutninger, men jeg kan ganske enkelt ikke. Hvad foregår der?
Partierne bag genåbningsaftalen har solgt idéen om corona-pas til borgerne, med at det var NØGLEN til at kunne åbne samfundet op. Men det er jo ikke hvad man gør.. så svar lige på det her...
Hvorfor er det lige at restauranter og barer skal stoppe med at servere klokken 22, når dem der er tilstede har forevist et corona-pas?
Hvorfor er det restauranter skal opretholde krav om mundbind, hvis folk har fremvist conona pas?
Hvorfor skal der være rigide afstandskrav, der gør det svært at drive forretning, når folk har fremvist corona pas.
Hvorfor er det, at der snart godt må komme tilskuere til en fodboldkamp, men ikke til speedway?
For slet ikke tale om de vanvittige automatiske nedlukningsregler i sogne, som slet ikke giver mening.
Noget, som medierne nu endelig er begyndt at interesse sig for, men som jeg faktisk advarede kraftigt imod helt tilbage den 9.april i epedimiudvalget( se referatet).
Men den del bringer de nok ikke.
Og de andre partier insisterede da også på at fortsætte med det trods advarslerne. Og nu ser vi så konsekvenserne af deres makværk.
Men lad os bare starte med det første....
Er der én...bare én politiker bag aftalen, som kan forklare danskerne, og gerne med andet end jeres mavefornemmelse, hvorfor en restaurant skal stoppe for servering klokken 22, og så lukke helt klokken 23, når I nu har indført jeres kære corona-pas..
Sæt igang!
Lars Boje Mathiesen
Sundheds- og Frihedsordfører
https://www.facebook.com/LBMathiesen/
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