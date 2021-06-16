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[VOSTFR] Une meilleure normalité, pas une nouvelle normalité - World Doctors Alliance - Berlin 10.10.2020
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10 views • June 16, 2021
Une réunion organisée par Heiko Schöning pour présenter la "World Doctors Alliance" "Alliance Mondiale des Médecins" (WDA) à Berlin, en Allemagne, le 10 octobre 2020.
Travail fait avec l'aide de Shining Soul, admin sur la chaine.
Correction de traduction :
@Dillinger
à 9.04 à la place de "novice" --> "nocive"
✅ Vidéo originale
https://youtu.be/_MWZP4B86rY
✅ ACU2020
https://www.youtube.com/channel/UCYbKImrIHuDrA-J2IavZuaQ
✅ HEIKO SCHÖNING, M.D., d'Allemagne, membre fondateur de l'Ärzte-FÜR-AUFKLÄRUNG ; WDA & ACU2020
✅ Les orateurs sont classés par ordre d'apparition :
☑️ DR. HEIKO SCHÖNING
Directeur général de MedCooling GmbH, membre de la WDA & ACU2020 d'Allemagne
☑️ DR. MOHAMMAD ADIL MB BS. FRCSEd
Consultant général chirurgien et président de la WDA du Royaume-Uni
☑️ DR. ELKE DE KLERK
Médecin généraliste et fondateur de Médecins pour la vérité des Pays-Bas
☑️ DR. MIKAEL NORDFORS
Médecin, auteur et réformateur politique suédois
☑️ DR. ZAC COX
Dentiste holistique et secrétaire général de la WDA du Royaume-Uni
☑️ DR. BORIS DRAGIN
Médecin, naturopathe et représentant du tribunal populaire de Suède
☑️ MARTIN BYRN
Défenseur des droits de l'homme en Irlande
☑️ MONICA HELLEBERG
Président du Tribunal populaire et membre principal de Nouvelle Terre de Suède
☑️ MADS PALSVIG
Fondateur de JFK21 (Jorden Frihed Kundskab 2021) et ancien banquier d'affaires du Danemark
☑️ DAVID KURTEN
Membre de l'Assemblée de Londres et candidat au poste de maire de Londres 2021, originaire du Royaume-Uni
☑️ DR. MONIQUE JANSSEN
Psychologue et fondatrice de "Women for Freedom" from Holland
"Les femmes pour la liberté" depuis la Hollande
☑️ WENDY EKELS
Fondateur de "Humanity Unite" "L'humanité s'unit" aux Pays-Bas
☑️ DR. AGATHE DORADO
Médecin holistique de 20 ans et activiste 5G du Danemark
☑️ FIONA HINE
Fondateur de
https://Covileaks.co.uk
et organisateur de l'événement "Resist and Act" "Résister et agir " au Royaume-Uni
☑️ DR. MARGARETA GRIESZ-BRISSON
Neurologue consultant en Allemagne
☑️ DR. HEINRICH FIECHTNER
Oncologue, hématologue, médecin de soins palliatifs et politicien allemand
☑️ PROF. DOLORES CAHILL
Professeur de biologie moléculaire et d'immunologie et président de la WDA d'Irlande
☑️ Les liens nécessaires :
World Doctors Alliance at
https://worlddoctorsalliance.com
Heiko Schoening at
https://acu2020.org
Martin Byrne at
https://lawlibrary.ie
Dolores Cahill at
https://irishfreedom.ie
Mads Palsvig at
https://JFK21.dk
Pour continuer à me suivre :
☑️ https://odysee.com/@Miniver:4
☑️ https://parler.com/profile/Miniver1984
Me soutenir sur Tipeee ou paypal
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
☑️ https://www.miniver1984.com
📧 [email protected]
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☑️ DR. ELKE DE KLERK
Médecin généraliste et fondateur de Médecins pour la vérité des Pays-Bas
☑️ DR. MIKAEL NORDFORS
Médecin, auteur et réformateur politique suédois
☑️ DR. ZAC COX
Dentiste holistique et secrétaire général de la WDA du Royaume-Uni
☑️ DR. BORIS DRAGIN
Médecin, naturopathe et représentant du tribunal populaire de Suède
☑️ MARTIN BYRN
Défenseur des droits de l'homme en Irlande
☑️ MONICA HELLEBERG
Président du Tribunal populaire et membre principal de Nouvelle Terre de Suède
☑️ MADS PALSVIG
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☑️ DAVID KURTEN
Membre de l'Assemblée de Londres et candidat au poste de maire de Londres 2021, originaire du Royaume-Uni
☑️ DR. MONIQUE JANSSEN
Psychologue et fondatrice de "Women for Freedom" from Holland
"Les femmes pour la liberté" depuis la Hollande
☑️ WENDY EKELS
Fondateur de "Humanity Unite" "L'humanité s'unit" aux Pays-Bas
☑️ DR. AGATHE DORADO
Médecin holistique de 20 ans et activiste 5G du Danemark
☑️ FIONA HINE
Fondateur de
https://Covileaks.co.uk
et organisateur de l'événement "Resist and Act" "Résister et agir " au Royaume-Uni
☑️ DR. MARGARETA GRIESZ-BRISSON
Neurologue consultant en Allemagne
☑️ DR. HEINRICH FIECHTNER
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☑️ PROF. DOLORES CAHILL
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