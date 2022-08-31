[VF] Le dioxyde de chlore, l’antidote universel

Le dioxyde de chlore (ou bioxyde de chlore) est un gaz jaune rougeâtre, de formule ClO2. CDS est le nom anglais du gaz ClO2 (dioxyde de chlore) dissous dans l'eau : CDS = Chlorine Dioxide Solution (Solution de dioxyde de chlore). Le CDS est une thérapie oxydative.





Source de la vidéo (je vous recommande vivement de visiter la chaîne de @minipiouf

pour noter tous les liens qui y sont disponibles concernant le dioxyde de chlore !) :

https://odysee.com/@minipiouf:f/Documentaire-sur-l'Antidote-Universel-dioxyde-de-chlore:9





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