[VF] Le dioxyde de chlore, l’antidote universel

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Le dioxyde de chlore (ou bioxyde de chlore) est un gaz jaune rougeâtre, de formule ClO2. CDS est le nom anglais du gaz ClO2 (dioxyde de chlore) dissous dans l'eau : CDS = Chlorine Dioxide Solution (Solution de dioxyde de chlore). Le CDS est une thérapie oxydative.
Source de la vidéo (je vous recommande vivement de visiter la chaîne de @minipiouf
pour noter tous les liens qui y sont disponibles concernant le dioxyde de chlore !) :
https://odysee.com/@minipiouf:f/Documentaire-sur-l'Antidote-Universel-dioxyde-de-chlore:9
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