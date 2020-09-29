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Secret History: Kinsey's Pedophiles | Histoire secrète : Les pédophiles de Kinsey
Le Vlogue
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14 views • September 29, 2020
Il s'agit d'une production de la télévision du Yorkshire pour Channel 4, produite et réalisée par Tim Tate, diffusée le 10 août 1998. L'émission présente des entretiens avec Paul Gebhard et Clarence Tripp, membres de l'équipe Kinsey, John Bancroft, directeur de l'Institut Kinsey, et plusieurs des biographes de Kinsey.
Par ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue que si Kinsey a pu mener à bien ses "travaux", c'est grâce à l'aide financière de la fondation Rockefeller.


Sachant le sujet important, et la fonction du traducteur automatique de YT très approximative, c'est en vain que j'ai cherché une VOSTFR sans la trouver ; désolée.

Pour compléter ce documentaire, je vous recommande la lecture du livre de Judith Reisman : Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle. Traduit en français, c'est un ouvrage de grande portée intellectuelle. Tout adulte responsable se devrait de l'avoir lu, car il est la clé qui ouvre bien des portes quant aux problématiques sociétales actuelles.

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