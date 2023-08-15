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Une survivante raconte ce qui a été vu à Maui (Hawaï).
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51 views • August 15, 2023
Une survivante raconte ce qui a été vu à Maui (Hawaï).
"C'était une attaque à énergie dirigée contre les gens et Maui. Des centaines voire des milliers de personnes sont mortes."
Plein de témoignages affluent dans ce sens, incendie criminel par arme à énergie dirigée...
Cependant, les villas de milliardaires ont été épargnées, alors que les habitants ont tout perdu, emporté par les flammes.
Cependant, les villas de milliardaires ont été épargnées, alors que les habitants ont tout perdu, emporté par les flammes.
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