Une survivante raconte ce qui a été vu à Maui (Hawaï).

"C'était une attaque à énergie dirigée contre les gens et Maui. Des centaines voire des milliers de personnes sont mortes."

Plein de témoignages affluent dans ce sens, incendie criminel par arme à énergie dirigée...



Cependant, les villas de milliardaires ont été épargnées, alors que les habitants ont tout perdu, emporté par les flammes.







Comprenez-vous ?





