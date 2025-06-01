Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 126. Читает Автор

Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION (Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ) https://bit.ly/3XRvfPj

Скачайте Архив Сайта по ссылке — https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 126.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/Jkn1zmQ_Ohc

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-126

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Отчего произходит падение человека?

02:41 — Луна — это всегда искусственный Спутник?

04:07 — На Картине «Под голубыми Небесами» в верхней части Изображено это Новое Светило? И «Ночь» всё-таки будет?

04:45 — А на других планетах есть Луна? На Орионе, Сириусе?

05:34 — Нельзя носить украшения?

06:54 — Что означают неповторимые для каждого жителя Земли знаки на пальцах?

08:27 — Что значит: «крепкий разум»?

08:49 — Как эволюционирует душа между воплощениями?

11:33 — Высокодуховные сущности специально выбирают опыт падения в Материи? И наоборот: низкови брационные — как раз делают невероятный скачок роста?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».