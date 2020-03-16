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Α.ΧΙΤΛΕΡ Η ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΟΛΑΙΑ του ΕΘΝΙΚΟσοσιαλισμου ΦΩΣ στην ΕΥΡΩΠΗ του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1927-45
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102 views • March 16, 2020
ΒΙΝΤΕΟ με ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΝΑ απο τα παιδια & την ΝΕΟΛΑΙΑ του Α.ΧΙΤΛΕΡ απο την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ τις ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΙΜΗΣ & ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ & τις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που ΗΤΑΝ ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σε ΗΘΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 1927-45.Αυτο ηταν & η ΒΑΣΗ για την ΙΔΡΥΣΗ της ΕΟΝ στην ΕΛΛΑΔΑ απο το ΚΑΘΕΣΤΩΣ της 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ που ΙΔΡΥΣΕ & ΟΡΓΑΝΩΣΕ ο ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ μετεπειτα ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ με την ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ το 1937 στα ΕΘΝΙΚΟΣοσιαλιστικα ΠΡΟΤΥΠΑ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.Σημειωση-Η πριγκηπισσα ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ηταν στα κοριτσια της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του Α.ΧΙΤΛΕΡ στην πολη Μπραουνσβαιγκ μαζι με τα 2 αδερφια της τον Κριστιαν & τον Χαινριχ που ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ με την Βερμαχτ στον Β ΠΑΓΚ.ΠΟΛΕΜΟ.
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