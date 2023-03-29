15 Minute Cities Thread 9

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➖ ARTICLES TO READ ➖
Top Universities: Tools of the WEF / The WEFs committee of presidents from the world’s leading universities / Robert W Malone MD, MS / Mar 20
https://open.substack.com/pub/rwmalonemd/p/top-universities-tools-of-the-wef?r=1q2aok&utm_campaign=post&utm_medium=web
Radio presenter slams ‘15-minute city’ conspiracists as expert names its health benefits / Rebecca Borg / @rebeccaaborg / March 14, 2023 - 3:42PM
https://www.news.com.au/lifestyle/health/wellbeing/radio-presenter-slams-15minute-city-conspiracists-as-expert-names-its-health-benefits/news-story/42489fb91a8d88282c64980c14a86251
15-minute cities: mundane planning concept or global conspiracy? – podcast
https://www.theguardian.com/science/audio/2023/feb/23/15-minute-cities-mundane-planning-concept-or-global-conspiracy-podcast
Cars Not Banned In 15-Minute Cities Nor Will Bugs Be Lunch / Carlton Reid
Senior Contributor / Feb 28, 2023
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2023/02/28/cars-not-banned-in-15-minute-cities-and-nor-will-bugs-be-lunch/?sh=5451aca9420e
Ohio train derailment fuels 15-minute city conspiracy theories
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33BB7CC
From Bank Crash to Digital Currency and 15 Minute Cities / 22ND MARCH 2023
https://vernoncoleman.org/articles/bank-crash-digital-currency-and-15-minute-cities
Backlash Grows Against 15-Minute Cities Amid Fears of Curtailed Movement
https://www.theepochtimes.com/backlash-grows-against-15-minute-cities-amid-fears-of-curtailed-movement-future-dystopia_5051801.html
➖ VIDEO CREDITS:➖
15-Minute City Living Explained By Randy Hillier, Former MPP /
By Gord Parks / March 14, 2023
https://brightlightnews.com/15-minute-city-living-explained-by-randy-hillier-former-mpp/
Life in a 15 Minute City - Truth N Time
https://www.youtube.com/watch?v=Paqs8_Y7ohk
The 15-minute city
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city
➖ ARTICLE / VIDEO FEEDS ➖
■ https://truparnet.wixsite.com/links/15minutecities
■ https://tinyurl.com/15MinuteCitiesFeed
■ https://digitalid.truthparadigm.tv/
■ https://digitalcurrency.truthparadigm.tv
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#15MinuteCitiesTruth Playlists
https://rumble.com/c/DigitalPassports
https://www.bitchute.com/playlist/uX4KEQjy3zhJ/
https://www.brighteon.com/watch/cbb27cf7-924d-4d26-aa22-adc7cdd5e3bc?index=1
https://tv.gab.com/playlist/digital-vaccine-social-passports-6253186d04b2a93e01fdc23b
https://app.clouthub.com/#/search?q=15MinuteCitiesTruth
https://odysee.com/$/playlist/3c5586cce68b4b542990d195f1c0511a2841f4fa
https://gettr.com/hashtag/%23FiteenMinuteCities
https://www.luuponline.com/15minutecities
https://truthtube.video/@truthparadigm?page=play-lists
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■ http://truthparadigm.news
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■ https://ministry.truthparadigm.news
■ http://truthparadigm.net
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