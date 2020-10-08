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L'Excellence Marseillaise ! - Silvano Trotta
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25 views • October 08, 2020
8 octobre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Marseille:3
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Vous allez vous rendre compte de l'Excellence du Travail effectué à Marseille, en vous présentant le COMETE, et comment ils peuvent prédire les futurs Clusters. Dans le plus total mépris du Ministère de la Santé !
Sources :
https://www.c4diagnostics.com
https://madeinmarseille.net/76668-analyse-eaux-usees-station-epuration-covid-19-marin-pompier/
https://www.europe1.fr/economie/coronavirus-a-marseille-des-tests-pour-detecter-le-covid-19-dans-lenvironnement-3963217
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/01/on-n-a-peut-etre-pas-realise-ce-qui-se-passait-comment-marseille-est-passee-de-l-insouciance-estivale-au-retour-du-covid-19_6054308_3244.html
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Vous allez vous rendre compte de l'Excellence du Travail effectué à Marseille, en vous présentant le COMETE, et comment ils peuvent prédire les futurs Clusters. Dans le plus total mépris du Ministère de la Santé !
Sources :
https://www.c4diagnostics.com
https://madeinmarseille.net/76668-analyse-eaux-usees-station-epuration-covid-19-marin-pompier/
https://www.europe1.fr/economie/coronavirus-a-marseille-des-tests-pour-detecter-le-covid-19-dans-lenvironnement-3963217
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/01/on-n-a-peut-etre-pas-realise-ce-qui-se-passait-comment-marseille-est-passee-de-l-insouciance-estivale-au-retour-du-covid-19_6054308_3244.html
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